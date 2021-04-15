Almanya, Fransa ve Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son dönemde Moskova-Kiev hattında tırmanan gerilimi ele aldı.

Almanya Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, üç liderin de Rusya'nın Ukrayna sınırı ve Kırım'da yaptığı askeri yığınağa dair ortak endişelerini dile getirdiği belirtildi.

Açıklamada, video konferans aracılığıyla görüşen Almanya, Fransa ve Ukrayna liderlerinin bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için söz konusu askerlerin geri çekilmesini talep ettiği bildirildi.

Zelenskiy'den dörtlü zirve çağrısı

Reuters'ın aktardığı habere göre, Zelenskiy ayrıca Paris'te yaptığı açıklamada, gerginliğin sonlandırılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı dörtlü bir görüşme gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Ukrayna lideri, ABD Başkanı Joe Biden ile Putin arasındaki olası bir ikili görüşmenin de bazı konuların çözümünde yardımcı olabileceğini sözlerine ekledi.

Ukrayna'dan nükleer silah uyarısı

Öte yandan Ukrayna, NATO'ya kabul edilmesi için yaptığı çağrılara kulak verilmediği takdirde nükleer silah edinme çabası içine girebileceği uyarısında bulundu.

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnik, Alman kamu radyosu Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada, "Ya NATO gibi bir ittifakın bir parçası olur ve Avrupa'nın güçlenmesi için katkımızı yaparız ya da geriye tek bir seçeneğimiz kalır: Kendi başımıza silahlanmak" dedi.

Büyükelçi Melnik, Ukrayna'nın bu doğrultuda da yeniden nükleer silah sahibi bir ülke olmayı düşünebileceğini ifade etti. Melnik, "Güvenliğimizi başka nasıl garanti altına alabiliriz?" diye ekledi.

Bir dönem dünyanın en büyük üçüncü nükleer cephaneliğine sahip olan Ukrayna; ABD, Rusya ve İngiltere'den aldığı güvenlik güvencelerinin ardından 1994 yılında bu silahlardan arınmıştı.

DW,dpa,rtr/CÖ,SSB

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