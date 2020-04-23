 Almanya, Fransa ve İtalya′dan Libya′da ateşkes çağrısı | DÜNYA | DW | 25.04.2020

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DÜNYA

Almanya, Fransa ve İtalya'dan Libya'da ateşkes çağrısı

Fransa, Almanya ve İtalya dışişleri bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Ramazan vesilesiyle Libya'da ateşkes için ortak çağrı yaptı.

Libya'da Trablus hükümeti ile General Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar sürüyor

Libya'da Trablus hükümeti ile General Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar sürüyor

Libya'da devam eden şiddet nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ortak bir bildiriyle Libya'da ateşkes çağrısı yaptı. 

Cumartesi günü yayımlanan ortak bildiride, iç savaşın devam ettiği Kuzey Afrika ülkesiyle ilgili endişelerini dile getiren dışişleri bakanları, taraflara Ramazan ayı vesilesiyle gerçek bir ateşkes için görüşmelere başlama çağrısı yaptı. 

Libya’daki tarafların tüm ülkenin çıkarı için ortak düşman koronavirüs pandemisine karşı birlikte hareket etmesi çağrısı yapan bakanlar "Çatışmalar herhangi bir azalma olmaksızın sürüyor ve geçen haftalardaki özellikle de uzun süredir acı çekmekte olan Libya halkıyla ilgili gelişmeler endişeleri artırdı" ifadelerine yer verdi.

Berlin’de Ocak ayı ortasında yapılan Libya Konferansı’nda alınan kararların hatırlatıldığı bildiride, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın yaptığı insani ateşkes çağrısının desteklendiği kaydedildi. 

Libya’daki iç savaş dokuz yıldan beri devam ediyor. Son dönemde başkent Trablus çevresinde çatışmalar hız kazanmış durumda. Birleşmiş Milletler verilerine göre Ocak ayı ortasında yürürlüğe giren ateşkes şimdiye kadar 850’den fazla kez ihlal edildi. 

dpa/BW,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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