 Almanya, Fransa ve İngiltere′den ortak itidal çağrısı | AVRUPA | DW | 06.01.2020

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AVRUPA

Almanya, Fransa ve İngiltere'den ortak itidal çağrısı

Almanya, Fransa ve İngiltere Körfez’de itidal çağrısı yaptı. Ülkeler İran'ı herhangi bir şiddet eyleminden kaçınmaya ve 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadaki sınırlamalara uymaya çağırdı.

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ABD'nin geçen hafta İranlı general Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla Irak'ta öldürmesinin ardından tırmanan gerginlik nedeniyle Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortaki bir açıklama yayınladı.

Üç lider ABD'nin Süleymani'yi öldürmesinin ardından bölgede artan gerilim nedeniyle "tansiyonun acilen düşürülmesi" gerektiğini belirtti.

Açıklamada "Bütün tarafları itidalli olmaya ve sorumluluk almaya çağırıyoruz. Irak'taki mevcut şiddet sarmalı durdurulmalı" denildi.

Açıklamada üç ülke ayrıca tüm taraflarla görüşmelere devam etmeye hazır olduklarını belirtti.

Nükleer anlaşmaya uy çağrısı

Liderler İran'ı herhangi bir şiddet eyleminden kaçınmaya ve 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadaki sınırlamalara riayet etmeye çağırdı.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada üç ülkenin İran nükleer anlaşmasıyla ilgili bugün görüşme yapacağı bildirildi.

İran Pazar günü 2015 yılında imzalanan nükleer mutabakattaki uranyum zenginleştirme sınırlamalarına uymayacağını açıkladı.

2015 yılında İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Daimi Üyeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin), Almanya ve Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşma Tahran'ın ekonomik yaptırımların kaldırılması karşısında nükleer programını sınırlandırmasını öngörüyordu.

Iran Atomanlage Fordo

Fordo nükleer tesisi

IŞİD vurgusu

Üç ülke ayrıca IŞİD ile mücadele konusundaki kararlılıklarını yeniden teyit etti.

Açıklamada IŞİD'e karşı koalisyonun sürdürülmesinin önemine değinilerek Iraklı yetkililere koalisyona gerekli desteği sağlamaya devam etmeleri çağrısında bulunuldu.

Irak meclisi dün ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesi yönündeki önergeyi onaylamıştı.

NATO toplanıyor

Öte yandan NATO ülkelerinin temsilcilerinin bugün Ortadoğu'daki durumu görüşmek üzere Brüksel'de acil olarak biraraya gelecekleri bildirildi.

Bir NATO yetkilisinin verdiği bilgiye göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in üye ülkelerle yürüttüğü istişareler sonucunda toplantı kararı alındı.   

dpa, Reuters / SSB, TY

 © Deutsche Welle Türkçe  

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