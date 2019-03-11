Almanya-Fransa ortak meclisine Paris'ten onay

Almanya ile Fransa arasında ortak bir meclis kurulmasını ve yılda iki kere toplanmasını öngören anlaşma Fransa Ulusal Meclisi'nde onaylandı.

Anlaşmanın Almanya Federal Meclisi Bundestag'da onaylanmasının ardından her iki meclisten 50 milletvekilinin katılımıyla oluşturulacak yeni meclis iki ülke arasında derinleştirilmesi öngörülen işbirliği süreçlerini takip edecek.

Almanya ve Fransa arasında 1963 yılında Elysee Sarayı'nda imzalanan ve bu yıl da Almanya'nın Belçika sınırındaki Aachen kentinde Angela Merkel ve Emmanuel Macron'un imzalarıyla yenilenen anlaşma uyarınca oluşturulacak meclis iki ülkenin parlamentolarında ortak kararların çıkarılmasında teklif verebilecek.

Melenchon karşı

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand Pazartesi günkü oylamadan çıkan sonucu memnuniyetle karşıladığını belirtirken, açıklamasında "Böylesine özgün bir parlamenter grup oluşturmak ilişkilerimizin ne denli yoğun olduğunun göstergesidir" ifadesini kullandı.

Ancak Fransa parlamentosundaki siyasi yelpazenin en solunda yer alan Jean-Luc Melenchon, iki ülke arasında ortak bir meclis oluşturulmasına karşı çıkıyor.

Pazartesi günkü oylama sonrası konuşan Melenchon, Fransa'nın güneydeki komşularıyla Almanya'dan daha fazla ortak yanı olduğunu vurguladı ve söz konusu meclisin oluşturulmasının diğer Avrupa ülkeleri tarafından olumsuz algılanabileceğini kaydetti.

Solcu lider "diğer Avrupalı ortaklara her şeyin iki ülke tarafından yönetildiği fikrini vermenin" Fransa'nın çıkarlarına aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ocak ayında yenilenmişti

Almanya ve Fransa arasındaki dostluk anlaşması 22 Ocak'ta yenilenmişti. İmza töreninden sonra konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, anlaşmanın artan popülizm ve milliyetçiliğe verilmiş ortak cevapları olduğunu söylemiş ve "özel zamanlarda kararlı, açık, ileriye yönelik ve yanlış anlamaya yer vermeyecek tepkilere ihtiyaç olduğunu" belirtmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron anlaşmanın Avrupa'nın bütünleşme sürecine ivme kazandıracağını söylemiş ve "Avrupa, dünyadaki yeni fırtınalara karşı halklarımızın koruma kalkanı olmalı" diye konuşmuştu.

1963 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle ve Almanya Başbakanı Konrad Adenauer'in imzaladıkları Elysee Antlaşması'nı tamamlayıcı nitelikteki 28 maddeli yeni dostluk anlaşması ekonomi, savunma ve Avrupa politikalarındaki ikili işbirliğinin artırılmasını öngörüyor.

Bürokratik engellerden arındırılmış "Fransız-Alman ortak ekonomik bölgesi" oluşturulması, silah ihracatında ortak kuralların belirlenmesi, halklar arasındaki ilişki ve ortak inisiyatiflerle şehir kardeşliğinin teşviki için bir fon kurulması konuları da anlaşmada yer alıyor.

DW,dpa/ÇÖ,EC

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