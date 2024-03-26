Almanya Euro 2024'te tüm sınırlarını kontrol edecek

Almanya bu yaz düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında tüm sınırlarında kontrol gerçekleştireceğini açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda alınacak güvenlik önlemleri hakkında açıklamada bulundu.

Rheinische Post gazetesine konuşan Faeser, "Olası şiddet suçlularının ülkeye girmesini engellemek için turnuva boyunca tüm Alman sınırlarında geçici sınır kontrolleri gerçekleştireceğiz" dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Böylesi büyük bir uluslararası organizasyonun güvenliği açısından en iyi yolun bu olduğunu belirten Faeser, özellikle aşırılıkçılar ve holiganlara yönelik tedbirler aldıklarını ifade ederken siber saldırı tehdidine karşı da hazırlıklar olduğunu ifade etti.

Alman Bakan "Güvenlik teşkilatlarının güçlerini daha da sıkı şekilde bir araya getiriyoruz ve olası tüm tehlikelere karşı hazırlanıyoruz" dedi.

Faeser, Euro 2024 için alınacak güvenlik önlemleri kapsamında, maçların oynanacağı statları da ziyaret edecek. Alman Bakan "Bu, milli takımların, misafirlerin ve taraftarların seyahat güzergâhlarıyla ilgili. Stadyum ve taraftar alanlarının güvenliğiyle ilgili" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Michele Tantussi/REUTERS

Almanya'da düzenlenecek olan Euro 2024, 14 Haziran'da başlayıp 14 Temmuz'da sona erecek.

Almanya'nın açıkladığı bu tedbir, Rusya'da geçen Cuma günü gerçekleştirilen terör saldırısının ardından geldi. Ancak Euro 2024 sırasında Almanya'da sınır kontrollerinin yeniden uygulanmaya başlanmasına yönelik bir kararın alınacağı bu saldırıdan önce de tahmin ediliyordu.

Almanya, 2006 yılında ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'ndan önce ve turnuva sırasında da sınır kontrolleri ortadan kaldıran Avrupa anlaşmasını geçici olarak askıya almıştı.

Almanya geçen Şubat ayının ortalarında da düzensiz göçle mücadele kapsamında komşu ülkeler Polonya, Çekya, Avusturya ve İsviçre sınırlarındaki kontrol uygulamasının süresini Haziran'ın ortasına kadar uzattıklarını açıklamıştı. Schengen bölgesinde yer alan bu ülkeler arasında normal şartlarda düzenli bir sınır kontrolü olmuyor.

Rusya'daki saldırının ardından Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü de dün yaptığı açıklamada, Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtmişti. Ancak sözcü, Almanya'daki güvenlik kurumlarının İslamcı tehdit düzeyini "önceden de yüksek" olarak değerlendirdiğini, Moskova yakınlarındaki saldırı sonrasında ise durumda şimdiye kadar bir değişiklik olmadığını kaydetmişti.

DW,dpa,AP/CÖ,EC

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