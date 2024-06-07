Faeser: Almanya'nın tüm sınırlarında polis kontrol yapabilir

Almanya İçişleri Bakanlığı, Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024 nedeniyle ülkenin bütün sınırlarında kontrol uygulanacağını açıkladı. Açıklamada, "Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası için güvenlik önlemlerinin artırılması talimatı üzerine Federal Polis bugünden itibaren Alman sınırlarında geçici kontroller yapılabilir" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınır kontrollerinin Danimarka, Fransa ile Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'u da kapsayacağı belirtildi. Bugüne kadar Almanya'nın bu ülkelerle olan kara sınırlarında kontrol yapılmıyordu.

Açıklamada, Schengen Bölgesi'nden hava yoluyla gelen yolcuların da kontrole tabi tutulabileceği kaydedildi. Kontrollerin duruma göre ve esnek bir şekilde yapılacağı vurgulandı.

Almanya'nın Schengen Bölgesi ülkelerine Avrupa Futbol Şampiyonası nedeniyle uygulamaya koyduğu sınır kontrolleri 19 Temmuz'a kadar sürecek. Bu nedenle de İçişleri Bakanlığı Almanya'ya gelecek olan herkesin yanında gereken geçerli seyahat belgelerinin olması gerektiğine dikkati çekti.

Faeser: Güvenlik öncelikli

Sınır kontrollerinin uygulanmaya başlanmasına ilişkin açıklamasında İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında güvenliğin "öncelikli" konu olduğunu belirtti. Emniyet ve istihbarat yetkililerinin görevleri sırasında "akla gelebilecek her türlü tehlikeye karşı" önlem aldıklarını ifade eden Faeser, güvenlik tedbirlerinin İslamcı terör tehdidinden, holiganlara ve siber saldırılara kadar geniş bir alanı kapsadığını dile getirdi.

"Federal Polis bugünden itibaren bütün Alman sınırlarında kontroller yapabilir" diyen Feaeser, şiddet eylemlerinde bulunabilecekleri önceden tespit ederek durdurmayı hedeflediklerini söyledi.

14 Haziran'da başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası 14 Temmuz'da son bulacak.

Polonya, Çekya ve İsviçre sınırları

Almanya; Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İsviçre sınırlarında ise Ekim 2023'ten bu yana sınır kontrolleri yapıyor. İnsan kaçakçılığı ve düzensiz göçün önlenmesini hedefleyen sınır kontrollerinin Aralık ortasına kadar uygulanması öngörülüyor. Almanya-Avusturya sınırında ise 2015 yılından bu yana sınır kontrolleri yapılıyor.

DW, AFP, dpa/JD, EC

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?