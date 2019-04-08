Almanya ekonomik büyüme tahminini düşürdü

Alman hükümeti 2019 yılı ekonomik büyüme tahminini yüzde 1'den yüzde 0,5'e indirdi. Ekonomistler hükümetin büyüme tahminini yüzde 0,8'e indirmesini bekliyordu.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Çarşamba günü Berlin'de yaptığı açıklamada, yeni büyüme tahmininin ülke için "uyarı sinyali" olduğunu söyleyerek siyasetçilerin ekonomik büyümeyi nasıl tetikleyeceklerini düşünmeleri gerektiğini kaydetti.

Alman Bakan, rekabet koşullarının ve şirketlere yönelik vergilerde çerçeve koşulların iyileştirilmesi için çalışmalarda bulunduğunu ifade etti. Altmaier, bunun yanı sıra sosyal prim giderlerinin uzun vadede yüzde 40'ın altına indirmeyi hedeflediğini kaydetti. Altmaier, Almanya'nın ekonomisindeki bu zayıf dönemi aşacağını tahmin ettiğini de sözlerine ekledi.

Altmaier ekonomik büyümedeki yavaşlamayı aşmak için Alman şirketlerin yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirten Bakan, bürokrasi ile vergilerin azaltılması yönünde adımlar atılması gerektiğine işaret etti. Altmaier, bürokrasinin azaltılması için öneriler için listeyi ilgili bakanlık ve kurumlara gönderdiğini ifade etti.

Ocak ayında hükümet yüzde 1 büyüme öngörüyordu. Ancak Bakan Altmaier devam eden uluslararası ticaret savaşları ve Brexit belirsizliği nedeniyle büyüme tahmininin beklenenden fazla düşürüldüğünü ifade etti.

DW, AFP/SSB, JD

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