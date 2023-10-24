Bakan Habeck Türkiye'ye gidiyor

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'in beraberindeki heyetle birlikte yarın Türkiye'ye gideceği bildirildi. Üç günlük ziyaretin odağında ekonomi ve enerjinin yer alması bekleniyor.

Almanya'nın Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck yarın üç günlük resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gidecek. Habeck'e Alman iş dünyası temsilcilerinden oluşan bir heyet eşlik edecek.

Aynı zamanda başakan yardımcısı da olan Yeşiller partili Habeck'in Türkiye'de çeşitli bakanların yanı sıra sivil toplum temsilcileri ile görüşmelerde bulunması bekleniyor. Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, görüşmelerin odak noktasında ekonomi ve enerji yer alacak.

Habeck'in ziyaret sırasında, Ankara'daiki ülke arasındaki Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komisyonu (JETCO) toplantıları ile Enerji Forumu'na da katılması bekleniyor.

Habeck'in Cuma günü Türkiye'ye dönmesi planlanıyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 28 Mayıs'taki ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinden galip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etmiş ve kendisini Almanya'ya davet etmişti. Erdoğan'ın da Kasım ayında Almanya'ya ziyaret düzenlemesi bekleniyor.

dpa/BÖ,BK

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