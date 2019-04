Almanya Down sendromu testini tartışıyor

Alman Federal Meclisi bugün Down sendromunun önceden tespitine imkan tanıyan Trisomi 21 testinin zorunlu sağlık sigortası kapsamına alınıp alınmaması konusunu tartışıyor.

Sağlık Bakanı Jens Spahn gibi testi savunanların argümanı, söz konusu kan testinin, amniyotik sıvı üzerinde yapılan ve zorunlu sağlık sigortası kapsamında olan testlerden daha az riskli olması.

Karşı olanların argümanı ise birçok Down sendromlu bireyin normal bir şekilde hayatını sürdürebiliyor olması. Bu kişiler testin zorunlu sağlık sigortası kapsamına alınmasının, kürtaj oranlarını arttırmasından endişe ediyor.

Konu ile ilgili son kararı Alman sağlık sisteminin en yüksek karar alma mercii olan Federal Ortak Komite(G-BA)'nin alacağı kaydedildi.

Trisomi nedir?

46 kromozomdan oluşan insan DNA'sındaki 46 kromozomun yarısı anneden yarısı ise babadan geliyor. Trisomi terimi genetik bir anomaliyi işaret etmek için kullanılıyor. Dünya genelinde en sık rastlanan trisomi tipi Trisomi 21 veya bilinen adıyla Down sendromu. Down sendromuna sahip bireylerde 21'inci kromozom iki yerine üç kopya halinde bulunuyor. Trizomi ismi Yunanca "tria" yani üç ve "soma" yani "vücut" kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.

Down sendromuna sahip bireylerin bir çoğu büyük oranda bağımsız ve normal bir hayat sürebiliyor. Alman Down Sendromu Bilgi Merkezi'nin tahminlerine göre dünya üzerinde her üç dakikada Down sendromlu bir bebek dünyaya geliyor. Dünya çapında yaklaşık 5 milyon, Almanya'da 30 ila 50 bin, Türkiye'de ise yaklaşık 70 bin Down sendromlu birey bulunduğu tahmin ediliyor.

AFP,KNA/BW,SSB

©Deutsche Welle Türkçe