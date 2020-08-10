 Almanya ders sırasında maske zorunluluğunu tartışıyor | ALMANYA | DW | 10.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya ders sırasında maske zorunluluğunu tartışıyor

Almanya’nın Schleswig-Holstein, Brandenburg ve Berlin eyaletlerinde okullar bugün açıldı. Almanya sınıflarda ders sırasında maske takma zorunluluğu olup olmaması gerektiğini tartışıyor.

Mecklenburg-Vorpommern'de bir okul

Mecklenburg-Vorpommern'de bir okul

Almanya’nın Schleswig-Holstein, Brandenburg ve Berlin eyaletlerinde okullar bugün açıldı. Almanya'da geçen hafta da Mecklenburg-Vorpommern ve Hamburg eyaletlerinde dersbaşı yapılmıştı.

Schleswig-Holstein Eğitim Bakanı Karin Prien yeni ders yılı öncesinde öğrenci ve öğretmenlere ilk iki hafta derslerde de dahil olmak üzere maske takma tavsiyesinde bulundu. Brandenburg eyaletinde ise merdivenlerde, koridorlarda ve kantinde öğrenci ve öğretmenler için maske takma zorunluluğu bulunuyor. Sınıflarda ve okul bahçesinde ise maske takmak mecburi değil. Öğretmenlerden kendi aralarında en az 1,5 metre sosyal mesafe bırakmaları istenirken öğrencilerden ise bu istenmiyor. Sınıflardaki oturuş düzeninin ise yakın teması en asgariye indirecek şekilde olması istendi.

Berlin eyaletinde de benzer şekilde okul binasında, koridor ve merdivenlerde maske takma zorunluluğu bulunurken sınıf ya da okul bahçesi içinde maske takmak mecburi değil.

Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde koronavirüs vakaları görülmesi üzerine iki okul, ilk haftanın sonunda tekrar kapatılmıştı.

Heinz-Peter Meidinger

Heinz-Peter Meidinger

"Sınıflarda maske takmak şart"

Alman Öğretmenler Birliği Başkanı Heinz-Peter Meidinger sınıflarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin şart olduğunu söyledi. Passauer Neue Presse gazetesine konuşan Meidinger "Tam bir ders faaliyetinden yana olanlar maske zorunluluğundan yan çizemez" diye konuştu.

Maske zorunluluğunun ne öğrencilerin ne de öğretmenlerin hoşuna gittiğini belirten Meidinger "Ama bu, ikinci bir enfeksiyon dalgasına engel olmak için bulunmamız gereken bir fedakarlıktır" dedi. Meidinger süpermarketlerde, otobüslerde, trenlerde, restoranlarda ve toplu etkinliklerde maske zorunluluğu konurken sınıflarda bu zorunluluğun bulunmamasının "anlaşılmaz" olduğunu söyledi.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet de ders sırasında maske takma zorunluluğunun mantıklı olduğunu söyledi. ZDF'e bir açıklama yapan Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili siyasetçi "Mesafenin sağlanamayacağı her yerde işin başında dikkatli olmalıyız" diye konuştu. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde sınıflarda yaşça büyük öğrencilere maske zorunluluğu bulunuyor.

dpa / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da açılan iki okul korona yüzünden tekrar kapandı

Almanya’da Mecklenburg-Vorpommern ile Hamburg eyaletlerinde bu hafta 2020-2021 öğretim yılı başladı. Ancak Mecklenburg-Vorpommern’de iki okulda görülen vaka üzerine eğitime tekrar ara verildi.  

Almanya'da okulların koronavirüs sınavı

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde okullar açıldı. Korona salgınının gölgesinde başlayan yeni öğretim döneminde hangi tedbirler alındı? Endişeye gerek var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları:  

Benzer içerik

Libanon Folgen der Explosion im Hafengebiet von Beirut

HAZ: Lübnan'ın kapsamlı bir yardıma ihtiyacı var 10.08.2020

Belarus’taki seçimler, Beyrut patlaması sonrası Lübnan’ın durumu ve Almanya’da okullarda maske zorunluluğu tartışması Alman basınında öne çıkan yorum konuları.

DEutschland | Schulbeginn in Mecklenburg-Vorpommern

Almanya'da okulların koronavirüs sınavı 04.08.2020

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde okullar açıldı. Korona salgınının gölgesinde başlayan yeni öğretim döneminde hangi tedbirler alındı? Endişeye gerek var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları:

Rostock | Vorbereitungen auf den Schulstart: Leeres Klassenzimmer

Almanya'da açılan iki okul korona yüzünden tekrar kapandı 07.08.2020

Almanya’da Mecklenburg-Vorpommern ile Hamburg eyaletlerinde bu hafta 2020-2021 öğretim yılı başladı. Ancak Mecklenburg-Vorpommern’de iki okulda görülen vaka üzerine eğitime tekrar ara verildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Thomas Haldenwang

Alman istihbarat şefinden antisemitizm uyarısı

Yahudi düşmanlığı Almanya’nın en önemli toplumsal sorunlarından biri. Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, devletin bu tehlikeye karşı geriye bir adım bile atmaması gerektiğini vurguladı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  