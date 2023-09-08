Almanya: Demiryolu hatlarına kundaklama şüphesi

Almanya'nın Hamburg kentindeki demiryolu hatlarının kablo kutularında cuma akşamı çıkan yangın nedeniyle Hamburg-Berlin arasındaki çok sayıda tren seferi yapılamadı.

Alman Demiryolları'ndan (DB) yapılan açıklamada, yangına altyapıya yönelik muhtemel bir kundaklamanın neden olduğu belirtilirken, cumartesi gününe kadar seferlerde aksaklık yaşanmasının beklendiği belirtildi. DB'nin verdiği bilgilere göre, bugün saat 13.00'e kadar Hamburg ile Berlin arasında toplam 11 sefer iptal edildi. 19 seferde kısmen, 35 seferde ise ciddi şekilde gecikme meydana geldi.

Siyasi motivasyon ihtimali

Soruşturmayı yürüten yetkililer, demiryolu altyapısına yönelik siyasi motivasyonlu bir kundaklama ihtimali üzerinde duruyor. Polis, sol görüşlü bir platform olan Indymedia'da bir üstlenme yazısı ortaya çıktığını, söz konusu yazının soruşturmalara dahil edildiğini açıkladı. Yazıda, "7 Eylül gecesi Hamburg'da kapitalist altyapının ulaşım damarlarına sabotaj düzenledik" ifadeleri yer aldı.

Hamburg'da demiryolu hatlarının üç farklı bölgesinde cuma gecesi kablo kutularında yangın meydana gelmişti. Polis görgü tanıkları arandığını belirtirken, DB'nin güvenlik birimi sorumlusu Hans-Hilmar Rischke, "Bu gece Hamburg'daki altyapımıza yönelik kundaklamayı en sert şekilde kınıyoruz" diye konuştu. Bir DB sözcüsü gece seferlerinde de aksamalar beklendiğini açıkladı.

2022'nin Ekim ayında Berlin ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Herne kentinde de kablolara zarar verilmişti. Almanya Ulaşım Bakanı Volker Wissing, demiryollarına sabotaj düzenlendiğini açıklamıştı.

dpa/BÖ,TY

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