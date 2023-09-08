  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Ukrayna Savaşı
EkonomiAlmanya

Almanya: Demiryolu hatlarına kundaklama şüphesi

8 Eylül 2023

Almanya'da Hamburg-Berlin arasındaki çok sayıda tren seferi kablo kutularında çıkan yangın nedeniyle iptal edildi. Rayları kullanılamaz duruma getiren yangında kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

https://p.dw.com/p/4W7jY
Foto: Arşiv
Foto: ArşivFotoğraf: Bodo Marks/dpa/picture alliance

Almanya'nın Hamburg kentindeki demiryolu hatlarının kablo kutularında cuma akşamı çıkan yangın nedeniyle Hamburg-Berlin arasındaki çok sayıda tren seferi yapılamadı.

Alman Demiryolları'ndan (DB) yapılan açıklamada, yangına altyapıya yönelik muhtemel bir kundaklamanın neden olduğu belirtilirken, cumartesi gününe kadar seferlerde aksaklık yaşanmasının beklendiği belirtildi. DB'nin verdiği bilgilere göre, bugün saat 13.00'e kadar Hamburg ile Berlin arasında toplam 11 sefer iptal edildi. 19 seferde kısmen, 35 seferde ise ciddi şekilde gecikme meydana geldi.

Siyasi motivasyon ihtimali

Soruşturmayı yürüten yetkililer, demiryolu altyapısına yönelik  siyasi motivasyonlu bir kundaklama ihtimali üzerinde duruyor. Polis, sol görüşlü bir platform olan Indymedia'da bir üstlenme yazısı ortaya çıktığını, söz konusu yazının soruşturmalara dahil edildiğini açıkladı. Yazıda, "7 Eylül gecesi Hamburg'da kapitalist altyapının ulaşım damarlarına sabotaj düzenledik" ifadeleri yer aldı.

Hamburg'da demiryolu hatlarının üç farklı bölgesinde cuma gecesi kablo kutularında yangın meydana gelmişti. Polis görgü tanıkları arandığını belirtirken, DB'nin güvenlik birimi sorumlusu Hans-Hilmar Rischke, "Bu gece Hamburg'daki altyapımıza yönelik kundaklamayı en sert şekilde kınıyoruz" diye konuştu. Bir DB sözcüsü gece seferlerinde de aksamalar beklendiğini açıkladı.

2022'nin Ekim ayında Berlin ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Herne kentinde de kablolara zarar verilmişti. Almanya Ulaşım Bakanı Volker Wissing, demiryollarına sabotaj düzenlendiğini açıklamıştı.

dpa/BÖ,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya'da Cuma sabahı tüm trenler duracak

Almanya'da Cuma sabahı tüm trenler duracak

Almanya'da yüksek enflasyon karşısında yüzde 12 zam talep eden demiryolu çalışanları Cuma günü ülke genelinde greve gidiyor. Ayrı bir grev ise üç havalimanındaki uçuşları etkileyecek.
Ekonomi19 Nisan 2023
Berlin merkez tren garı

Almanya'da demiryolu ulaşımında 50 saatlik grev

Almanya'da demiryolu ulaşımında 50 saatlik grev

Almanya’da Demiryolları ve Taşımacılık Sendikası (EVG) çalışanların enflasyonla başa çıkması için daha yüksek ücret talebiyle Pazar akşamından itibaren 50 saat sürecek bir uyarı grevine gideceklerini açıkladı.
Politika11 Mayıs 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Elinde kendisinin yaptığı korona testini tutan bir kadın

Covid-19: Pirola varyantı hakkında bilinmesi gerekenler

Sağlık8 Eylül 2023
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat.

Uranyum içeren mühimmat nedir?

Uranyum içeren mühimmat nedir?

Politika8 Eylül 2023
İstanbul Maltepe'deki miting alanında kalabalık bir kitle ve büyük ebatta bayraklar

CHP'nin 100 yılı ve kimlik arayışı

CHP'nin 100 yılı ve kimlik arayışı

Politika8 Eylül 2023
Hindistan Parlamentosu

Bharat: Hindistan ismini neden değiştirmek istiyor?

Bharat: Hindistan ismini neden değiştirmek istiyor?

Politika7 Eylül 2023
G20 dönem başkanı Hindistan’ın liderler zirvesi logosu.

Dikkatler G20 liderler zirvesine çevrildi

Dikkatler G20 liderler zirvesine çevrildi

Politika7 Eylül 2023
Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw

İngiltere'den Kıbrıs için "iki devletli çözüm" çıkışı

İngiltere'den Kıbrıs için "iki devletli çözüm" çıkışı

Politika7 Eylül 2023
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Yeni OVP: AKP iddialı hedeflere veda etti

Yeni OVP: AKP iddialı hedeflere veda etti

Ekonomi7 Eylül 2023
Ana sayfaya dön