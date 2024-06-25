Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Hamas'a çağrı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Hamas'tan ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes önerisini kabul etmesini istedi. Baerbock kalıcı barış için iki devletli çözümün gerekli olduğunu da vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Ortadoğu ziyareti kapsamında dün İsrail'in Herzliya kentindeki Reizman Üniversitesi'nde düzenlenen güvenlik konferansına katıldı. Burada bir konuşma yapan Baerbock, ABD Başkanı Joe Biden'ın Mayıs sonunda açıkladığı aşamalı ateşkes önerisinin "bu hedefe giden yolu" gösterdiğini belirtti.

Biden'ın önerisinin ateşkesi, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasını ve "İsrail ve Filistinlilerin kalıcı güvenliğini" mümkün kılacabileceğini söyleyen Baerbock, "Hamas'tan bu planı acilen kabul etmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı, "Radikal İslamcı Filistinli örgüt bu savaşı başlattı ve bu dehşeti bitirmek zorunda" diye konuştu.

Biden'ın önerisinin İsrail'de herkes tarafından kabul görmediğinin bilincinde olduğunu da söyleyen Baerbock, "Bazıları İsrail'in Gazze Şeridi'nde kontrolü devam ettirmesi ve süresiz savaş çağrısında bulunuyor. Ancak tüm samimiyetimle şunu sormak istiyorum: Bitmeyen bir savaş Sderot ya da Kiryat Şmona'daki evlerine dönmek isteyen ailelerin güvenliğini nasıl artırabilir? Rehinelerin yakınlarının acılarını nasıl sonlandırabilir? Gazze'de artan acı İsrail'in daha güvenli olmasını nasıl sağlar? diye konuştu.

İki devletli çözümün gerekliliğinin altını çizen Baerbock, bunun "kalıcı barış için en iyi yol" olduğunu belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı ayrıca Filistin Özerk Yönetimi'nde de reforma gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

Güvenlik konferansında konuşan ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jacob Lew de benzer görüşü savundu. Lew, Gazze Şeridi'nde savaş sonrası dönemde kıyı bölgesi için "sivil düzen ve sivil idarenin" gerekli olduğunu kaydetti. ABD yönöteminin "Filistin Özerk Yönetiminin bunun bir parçası olması" gerektiğine inandığını söyleyen Lew, ABD'nin iki devletli çözüme verdiği desteği yineledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı öneri

ABD Başkanı Joe Biden Haziran başında, Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik İsrail'in üç aşamalı önerisini açıklamıştı. Söz konusu öneri İsrail'in Gazze'nin ikamet edilen tüm bölgelerinden çekilmesini, İsrailli rehinelerin ve İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin salıverilmesini ve Gazze için yeniden inşa planını içeriyor.

Baerbock Lübnan'a da gidecek

Almanya Dışişleri Bakanı Ortadoğu ziyareti kapsamında bugün Dışişleri Bakanı Israel Katz ile Kudüs'te bir araya gelecek. Baerbock'un bunun yanı sıra Ramallah'ta Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüşmesi bekleniyor. Almanya Dışişleri Bakanı daha sonra Lübnan'a gidecek. Baerbock Lüksemburg'da yapılan AB dışişleri bakanları toplantısında, İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimin artmasının endişe verici olduğunu söylemişti. Baerbock son olarak Nisan ayı sonunda da bölgeyi ziyaret etmiş ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

7 Ekim'de Hamas İsrail'e düzenlediği saldırıda bin 194 İsrailliyi öldürmüş, 251 kişiyi de rehin alarak Gazze Şeridi'ne götürmüştü. Bu rehinelerden 116'sının halihazırda Filistin bölgelerinde olduğu tahmin ediliyor. İsrail ordusunun verdiği bilgiye göre rehinelerden 41'i yaşamını yitirdi.

Hamas'ın verdiği bilgiye göre 7 Ekim'den sonra başlayan Gazze Savaşı'nda İsrail Ordusu şimdiye dek 37 bin 600 Filistinliyi öldürdü. Ancak bu sayı bağımsız kaynaklarca doğrulanamıyor.

AFP, DW / HT,BÖ

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