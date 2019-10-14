 Almanya Dışişleri Bakanı: Silahların susması iyi | ALMANYA | DW | 18.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanı: Silahların susması iyi

Türkiye’nin Suriye’deki askeri harekâtı durdurmasını memnuniyetle karşılayan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye’ye operasyonu sona erdirme ve geri çekilme çağrısını yineledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Alman hükümeti, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonu durdurmasını memnuniyetle karşıladı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Cuma günü Berlin’de Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Kalam Abdul Momen ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada “silahların susmasının iyi” olduğunu belirtti. Maas, “Bu açık kalan bir çok sorunun diyalog içinde barışçıl yöntemlerle çözülme fırsatı veriyor, ama bunun için bütün tarafların samimi bir şekilde hazır olmasına ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

Bu konuda Almanya ve Avrupa Birliği’nin tutumunda değişiklik olmadığının altını çizen Maas, “Daha önceden olduğu gibi askeri operasyonu son erdirmesini, silahlı güçlerini geri çekmesini ve uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesini Türkiye’den önemle talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Silah ihraç edilmeyecek

Alman hükümetinin Berlin’deki olağan basın toplantısında da Türkiye ile ABD arasında varılan uzlaşma gündeme geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Alman hükümetinin varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti, ancak “Türkiye’ye yönelik silah ihracatında sert siyasetin geçerliliğini koruyacağını” vurguladı.

Bakanlık sözcüsü, Suriye’nin kuzeydoğusundaki çatışmalara son verecek, durumun gerginliğini azaltacak ve sivilleri koruyacak her türlü adımın Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından memnuniyetle karşılandığının altını çizdi. Türkiye’nin askeri harekâtının siyasi sonuçlarına ilişkin halen çok sayıda soru işareti bulunduğunu ifade eden sözcü, “Bu ateşkesin kabul edilebilir kalıcı bir ateşkese dönüşmesini ümit ediyoruz. Tartışmalı konuların müzakere yolu ile çözülmesi için bütün tarafların buna istekli olmasına ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Türkiye’nin YPG’yi hedef alan askeri harekâtını “Büyük jeopolitik sonuçları olan insani bir dram” olarak nitelendirmişti. Merkel, “Bu nedenle de Alman hükümetinin bu koşullar altında Türkiye’ye silah sevkiyatı yapmayacağının” altını çizmişti.

Silah satışı izinlerine sınırlama

Türkiye’nin 9 Ekim’de askeri harekâtı başlatmasının ardından Alman hükümeti, Türkiye’ye yönelik silah ihracatında yeni lisans verilmeyeceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başbakan Yardımcısı Mike Pence ile dün Ankara’da ikili ve heyetlerarası görüşmede, Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâta beş gün ara verilmesi ve bu süre içinde YPG güçlerinin bölgeden çekilmesi konusunda uzlaşma sağlanmıştı. YPG güçleri tamamen bölgeden çekildikten sonra Türkiye “Barış Pınarı Harekâtı”nı sonlandırmayı taahhüt etmişti.

dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

AB'den anlaşmayla ilgili temkinli açıklama

AB liderleri, Türkiye ile ABD arasında Suriye’deki harekata ara verilmesiyle ilgili yapılan anlaşma konusunda temkinli bir açıklama yaptı. Ortak açıklamada harekata son verilmesi çağrısı yinelendi. (18.10.2019)  

Macron, Merkel, Johnson ve Erdoğan'la buluşacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Merkel ve Johnson'la gelecek haftalarda Erdoğan'la bir araya gelmek konusunda anlaştıklarını açıkladı. (18.10.2019)  

Erdoğan: Amacımız Rusya ile makul bir anlaşma

Suriye konusunda ABD ile varılan uzlaşmanın ardından Cumhurbaşkanı, Rusya'yla da "makul bir anlaşma" sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Erdoğan, Trump'ın mektubuna ilişkinse "Vakti geldiğinde gereken yapılacak" dedi. (18.10.2019)  

Almanların yüzde 91'i Türkiye'ye silah ihracatına karşı

Almanya'da yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 91'i Türkiye'ye silah ihraç edilmesine karşı çıkarken, toplumun yüzde 65’i Türkiye’ye ekonomik ambargo uygulanmasına sıcak bakıyor. (18.10.2019)  

Benzer içerik

Luxemburg | Heiko Maas zur Invasion der Türkei in Syrien

Maas: Türkiye ile diyalog devam etmeli 14.10.2019

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye ile diyalogun devam ettirilmesi gerektiğini, bunun sonuç vermemesi durumunda başka önlemlerin gündeme getirilebileceğini kaydetti.

Deutschland Bundestag - Debatte über ethische Fragen bei vorgeburtlichen genetische Bluttests

Alman muhalefetinden hükümete Türkiye eleştirisi 16.10.2019

Türkiye’nin askeri harekâtının tartışıldığı Alman meclisinde, muhalefet partileri Alman hükümetinin tutumunu sertleştirmesi gerektiğini dile getirdi. Devlet Bakanı Annen gerekirse önlemlerin artırılacağına işaret etti.

Der italienische Abgeordnete David-Maria Sassoli (S&D-Fraktion)

AP Başkanı Türkiye’ye sert yaptırım istedi 17.10.2019

AP Başkanı Sassoli, Suriye’ye yönelik düzenlediği askeri harekât nedeniyle Türkiye’ye AB’nin sert yaptırımlar uygulamasını talep etti. Sassoli, AB üyelik müzarekerelerinin de askıya alınmasını istedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Kiliseden camilere çağrı: Allah'ı savaşa karıştırmayın

Alman Katolik kiliselerinin çatı kuruluşu, Diyanet’in talimatıyla Almanya’daki camilerde Fetih suresi okutulmasını eleştirdi. Piskoposlar, “Biz Hristiyanlar tarihimizdeki acı deneyimlerden ders çıkardık” dedi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  