Almanya Dışişleri Bakanı nükleer silahlanmaya karşı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, nükleer silahlanma konusundaki kaygılarını dile getirerek, nükleer başlıklı orta menzilli füzelerin Almanya ve Avrupa’da konuşlandırılması ihtimaline karşı çıktı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Maas, Alman Haber Ajansı’na (dpa), ABD ile Rusya arasındaki Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’nın (INF) feshedilmesi tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. “Avrupa’nın kesinlikle silahlanma yarışının yeri olmadığını” vurgulayan Maas, “Orta menzilli füzelerin konuşlandırılması halinde buna Almanya’da geniş çaplı direniş gösterileceğini” söyledi.

Rusya’yı geliştirdiği yeni füzeler nedeniyle yaklaşık 30 yıl önce imzalanan INF’yi ihlal etmekle suçlayan ABD, antlaşmadan çekilme tehdidinde bulunmuştu. Washington, Aralık ayının başında da Rusya’ya ültimatom vererek, antlaşmanın şartlarını yerine getirmek için Şubat’a kadar süre tanımıştı. Washington, aksi takdirde antlaşmadan çekileceğini açıklamıştı. Ancak antlaşmayı ihlâl ettiği iddialarını reddeden Rusya, ABD’yi suçlayarak, Romanya’da konuşlandırdığı füze savunma sisteminin antlaşmaya aykırı olduğunu savunuyor.

Bu gelişmeleri kaygıyla karşılayan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, “Nükleer silahlanmanın kesinlikle yanlış bir cevap” olduğunu söyledi. Maas, Soğuk Savaş dönemini hatırlatan bu gelişmeleri “80’li yılların siyaseti, günümüzdeki sorulara yanıt vermeye yardımcı olmuyor” sözleriyle değerlendirdi.

Otonom silahlara karşı mekanizma

Silahlanma konusunda yeni bir denetim mekanizması geliştirilmesi gerektiğini belirten Alman Bakan, “Bunun nükleer silahların yanı sıra insanların kontrolü dışında ölümlere yol açan, katil robotlar gibi modern otonom silah sistemlerini de” kapsaması gerektiğini dile getirdi. Maas, Almanya’nın bu silah sistemlerinin engellenmesi için çaba göstereceğini de sözlerine ekledi. Almanya, 1 Ocak 2019 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) geçici üyeliğini devralacak. İnsanların müdahalesi olmadan harekete geçebilecek otonom silah sistemlerinin engellenmesi konusunda müzakereler yıllardır sürüyor. Ancak hangi sistemlerin hazırlanacak bir anlaşmaya dahil edileceği tartışma yaratıyor.

dpa/JD,BÖ

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