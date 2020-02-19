 Almanya Dışişleri Bakanı: Moskova ve Şam savaş suçu işliyor | DÜNYA | DW | 27.02.2020

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DÜNYA

Almanya Dışişleri Bakanı: Moskova ve Şam savaş suçu işliyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye ve Rusya’yı sivilleri keyfi biçime öldürerek savaş suçu işlemekle itham etti.

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Almanya Dışişleri Bakanı Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Heiko Maas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, Suriye ve Rusya’nın İdlib ve çevresindeki sivil halka yönelik saldırılarını "savaş suçu" diye niteledi ve yaptırım talep petti. Alman Bakan, "Terörle mücadele kapsamında alınan önlemler uluslararası hukuk çerçevesinde garanti altına alınan insan haklarını yok sayamaz" şeklinde konuştu. İlaveten sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini kaydetti.

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Rus devlet televizyonu, Türk askeri uzmanlarının İdlib'de omuzdan atılan füzelerle Rusya ve Suriye ordusuna ait jetleri vurmaya çalıştığını öne sürdü. Ankara’da ise Türk ve Rus heyetleri İdlib konusunu ele aldı. (27.02.2020)

Avrupa başkentleri de İdlib için alarmda. Büyük bir mülteci akınından ve Suriye’de siyasi çözüm çabalarının tümüyle çıkmaza girmesinden endişelenen Almanya ve Fransa yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. (27.02.2020)

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nın Serakib'i ele geçirdiğini duyurması sonrası Suriye devlet televizyonu kasabada çatışmaların sürdüğünü bildirdi. (27.02.2020)

"Sivillere yönelik keyfi saldırılar savaş suçudur"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye hükümetini, Devlet Başkanı Beşar Esad’ı ve müttefiki Rusya’yı, İdlib’de kötü olan koşulları daha fazla görmezden gelmemeye çağırdı. Bölgedeki savaşın bütün taraflarının, sivil halkı korumakla yükümlü olduğunu hatırlatan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, onları korumak yerine sivillere ait alt yapıyı, hastaneleri ve okulları bombaladıklarını söyledi. Maas, "Sivillere yönelik keyfi saldırılar savaş suçudur" diye konuştu.

"Sivillere yönelik saldırılar yalandan ibaret"

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın eleştirilerini geri çevirdi ve Suriye’de sivillere yönelik yaptıkları iddia edilen saldırıların yalandan ibaret olduğunu öne sürdü.

Suriye ordusu, geçen yıl müttefiki Rusya’nın da desteğiyle muhalif cihatçı grupların son kalesi diye nitelenen İdlib’e yönelik operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında Şam ordusu pek çok bölgeyi geri almayı başarmıştı. Ocak ayında ilan edilen ateşkese rağmen bölgede çatışmalar ve sivil ölümleri devam ediyor.

"Kaybedecek bir yılımız daha yok"

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, sadece son iki yılda çatışmaların yaşandığı bölgede 2 bin çocuğun öldürüldüğünü açıkladı. Fore, bütün BM Güvenlik Konseyi üyelerine seslenerek, onları çocuklar için harekete geçmeye çağırdı. "Suriye’nin kuzeyinde derhal bir ateşkese ihtiyaç var" diyen Fore, "Kaybedecek bir yılımız daha yok" diye vurguladı. Suriye savaşı önümüzdeki yıl onuncu yılına giriyor.

DPA/ ETO, BW

©Deutsche Welle Türkçe

 

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