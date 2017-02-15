Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ziyaret

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti düzenliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Maas'ın ziyaretinde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ve başta Afganistan'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuların ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanı Maas, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Afganistan'daki gelişmeleri ele almak üzere Türkiye'yi de kapsayan bölge turuna çıkacağını duyurmuştu.

Almanya'nın Afganistan'dan tahliyelere son vermesi sonrasında da daha önce Almanya için çalışmış olan yerel görevlilerin ve tehdit altında olanların sivil uçaklarla veya kara yoluyla ülkeyi terk etmelerini sağlamak için çalışacaklarını belirten Sosyal Demokrat Parti üyesi Maas, bu konuda görüşmeler yürütmek üzere Pazar günü Tacikistan, Özbekistan, Pakistan'ı ziyaret edeceğini bildirmişti.

"Uluslararası toplum olarak Afganistan'daki yeni gerçeklik karşısında nasıl bir tutum izleyeceğimiz ve yeni hükümet ile hangi koşullarda altında uzlaşmaya hazır olduğumuz da gündeme gelecek" diyen Bakan Maas, bu konuda önemli bir rol oynayan Türkiye ve Katar'ı da ziyaret edeceğini sözlerine eklemişti.

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Dışişleri Bakanı Maas'ın ziyareti konusunda basın mensuplarına bilgi veren bakanlık sözcüsü ise görüşmelerde "Gelecekte sivil uçuşların yapılabilmesi için havalimanının işletilmeye devam edilmesi nasıl sağlanabilir?" sorusunun da ele alınacağını belirtmişti. Cuma günü Berlin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuşan bakanlık sözcüsü, ülkede kalan Alman vatandaşları, yerel çalışanlar ve tehdit altında olanların kara yoluyla komşu ülkelere tahliyelerinin sağlanmasının mümkün olup olmadığının görüşüleceğini kaydetmişti.

DW/JD, ETO

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