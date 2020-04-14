 Almanya Dışişleri Bakanı Maas′dan koronavirüs tedbirleri uyarısı | ALMANYA | DW | 15.04.2020

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ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'dan koronavirüs tedbirleri uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'da koronavirüs tedbirlerinin erken gevşetilmemesi konusunda uyardı. Maas bunun trajik sonuçları olabileceğini söyledi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Başbakan Angela Merkel'in eyalet başbakanları ile bugün yapacağı toplantı öncesinde koronavirüs önlemlerinin gevşetilmemesi konusunda uyardı.

Soyal Demokrat Partili (SPD) Dışişleri Bakanı Maas Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, "Her gün yeni acı ölüm rakamlarının yaşandığı sınırlarımızın ötesindeki bazı ülkelerdeki manzara şunu gösteriyor: Temasın engellenmesinin erken kaldırıldığı her günün, insanlarımızın sağlığı açısından trajik sonuçları olabilir" dedi.

Almanya'da vaka sayısının güçlü bir biçimde yeniden artması halinde Alman resmi makamlarının şu ankinden çok daha sert önlemler almak zorunda kalacağı uyarısı yapan Maas, "Böylesi bir senaryoyu engellemek için her şeyi yapmak zorundayız. Bütün risklerin titizlikle ölçülüp biçildiği bir çıkış stratejisine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Maske ve aplikasyon önerisi

Almanya Dışişleri Bakanı, tedbirlerin gevşetilmesi halinde gönüllü olarak kullanılacak bir koronavirüs aplikasyonu ile enfeksiyon bulaşanların temasta olduğu insanların hızlıca bulunması ve bilgilendirilmesini önerdi. Maas, ayrıca yeterli sayıda temin edileceği güvence altına alınır alınmaz da maske takılması zorunluluğunun düşünülmesinden yana.

Merkel eyalet başbakanları ile görüşecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanları bugün Almanya'da koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi konusunu görüşecek. Şimdiye dek alınan tedbirlerin süresi önümüzdeki Pazar günü sona eriyor. Video konferansla yapılacak toplantıda bundan sonra izlenecek adımlar görüşelecek. Görüşmedeki en önemli gündem maddelerini okullar ve dükkanların ne zamandan itibaren ve hangi koşullar altında açılıp açılmayacağı oluşturuyor.     

dpa, AFP / HT,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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