 Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Gazetecilik suç değildir | ALMANYA | DW | 03.05.2021

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ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Gazetecilik suç değildir

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Dünya Basın Özgürlüğü Günü açıklamasında, dünyanın birçok ülkesinde gazetecilerin meslekleri nedeniyle baskı gördüğünü ve tutuklandığını hatırlatarak "Gazetecilik suç değildir" dedi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bağımsız gazeteciliğin önemini vurguladı.

"İnsanların özgür ve bağımsız haber almaya ihtiyacı var, bu olmadan demokrasi işlemez" diyen Maas, koronavirüs pandemisi döneminde gazetecilerin işinin "daha önemli ama daha çok daha zor" bir hâle geldiğini belirtti. Dünyanın birçok ülkesinde gazetecilerin yoğun baskı altında olduğuna dikkat çeken Almanya Dışişleri Bakanı, "Pandemi ile mücadele kisvesi altında çalışmaları kısıtlandı, tartışmalar engellendi, yanlış bilgiler yayıldı" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde geçen yıl 50'den fazla medya çalışanının görev sırasında yaşamını yitirdiğini hatırlatan Maas, çok daha fazla gazetecinin ise tutuklandığını ve taciz edildiğini veya işkenceye maruz kaldığını dile getirdi.

"Gazetecilik suç değildir ve hayatı tehdit eden bir risk olmamalıdır" ifadesine vurgu yapan Bakan Maas, bilginin kamu yararına olabilmesi için bunun sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, özgür basını savunmanın ve bunun için mücadele etmenin herkesin görevi olduğunu söyledi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü verilerine göre, dünya genelinde geçen yıl yaklaşık 46 gazeteci, medya çalışanı ve blog yazarı meslekleri nedeniyle yaşamını yitirdi, 400'ü de tutuklandı.

Birleşmiş Milletler'in 1993 yılında aldığı karar ile her yıl 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü olarak kutlanıyor.

AFP,epd/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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