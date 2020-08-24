Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara yolcusu

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Salı günü Türkiye’de temaslarda bulunacak. Alman hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'deki krizle ilgili olarak "Alman hükümetinin her iki tarafla da görüşme içinde bulunmasının önemli olduğu" vurgulandı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de gerilime değil istikrara ihtiyaç duyulduğu" belirtildi. Seibert, Almanya'nın bunun sağlanması için gayret içinde olduğunu, Atina ve Ankara'daki temaslarıyla iki taraf arasında doğrudan diyalog yolunu hedeflediklerini vurguladı. Alman hükümet sözcüsü "iki NATO ülkesi arasında devam eden gerilimin endişe verici olduğunu" kaydetti.

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, Maas’ın Ankara’ya bir çalışma ziyareti düzenleyeceği ve bu kapsamda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman mevkiidaşı Maas’ın ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz ile bölgesel konuları görüşmeyi planladıkları belirtildi.

Maas yarın önce Atina'yı ardından da Ankara'yı ziyaret edecek. Alman basınına yansıyan haberlere göre de, AB Dönem Başkanı Almanya, önce Atina'da sonrasında Ankara’da tansiyonun düşürülmesine çalışacak.

Yunanistan kamu televizyonu ERT bugünkü yayınladığı haberlerinde Türkiye ile Doğu Akdeniz’de devam eden krizle bağlantılı olarak Yunan güvenlik birimlerinin alarm durumunda beklediğini duyurdu.

Türkiye yeni bir Navtex ilan etti

Türkiye öncesinde, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleriyle ilgili Navtex'in (denizcilere yönelik duyuru) süresinin dolmasına saatler kala yeni bir Navtex ilan etti. Buna göre yaklaşık iki haftadır bölgede olan Oruç Reis ve beraberindeki destek gemileri 27 Ağustos’a kadar çalışmalarını sürdürecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi

Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de petrol ve gaz arama faaliyetlerinin egemenlik haklarının ihlali anlamına geldiğini savunuyor.

Kaynakların çıkartılması üzerinden yaşanan deniz yetki alanı konusunda gerginlik devam ederken Yunanistan ve Kıbrıs Dışişleri Bakanları, yaklaşık bir hafta önce Türkiye’ye daha sert bir tutum takınması yönünde Avrupa Birliği’ne çağrısını yineledi.

14 Ağustos’ta AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrellsosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olduklarını belirtti. Borrell, Türkiye'ye gerilimi düşürmesi ve diyalog çağrısı yaptı.

Perşembe ve cuma günü Berlin’de düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısında da Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

DW,dpa,afp,MK/HT

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