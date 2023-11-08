Baerbock: Gazze işgal edilmemeli

ABD'nin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Annelena Baerbock da Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından yeniden işgal edilmesine karşı olduklarını açıkladı. Baerbock, İsrail ile Hamas arasında hâlâ devam eden savaşa rağmen şimdiden bölgenin geleceğinin düşünülmesi gerektiğini belirtti. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısının ardından konuşan Baerbock, Gazze'nin işgal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "en uygun olasılığın da uluslararası koruma olabileceğini" ifade etti. Almanya Dışişleri Bakanı, gelecekte bölgeden İsrail'e yönelik bir terör tehlikesinin olmadığından da emin olunması gerektiğini vurguladı.

Baerbock, Filistin halkının Gazze'den sürülmemesi gerektiğini de belirterek, Gazze topraklarının küçültülmesine de karşı olduğunu ifade etti. Alman Bakan, bölgenin geleceğine ilişkin bir çözüm kararının "Filistinlilere rağmen" alınmaması gerektiğini belirterek, Gazze'nin gelecekte nasıl ve kim tarafından yönetileceğine ilişkin "akıllı çözümlere ihtiyaç olduğunu" söyledi. Baerbock, "çok uzak bir ihtimal olsa da iki devletli çözüme yönelik pratik adımlara gereksinim duyulduğunu" da sözlerine ekledi.

Blinken: İsrail işgalden kaçınmalı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da İsrail'e Gazze Şeridi'ni "işgalden kaçınmaya" çağırdı. Blinken, G7 Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bu koşulun ABD'nin "kalıcı barış ve güvenliğe yönelik inandığı çözümün 'temel bileşenlerinden' olduğunu" söyledi. Blinken buna ek olarak, Filistinlilerin hiçbir zaman sınır dışı edilmemesi gerektiğini ifade ederek, bölgenin "abluka altına alınmaması ya da kuşatılmaması; topraklarının da küçültülmemesi gerektiğini" kaydetti. ABD'li Bakan, bununla birlikte, bölgenin terörizm ya da şiddetin çıkış noktası olarak da kullanılmaması gerektiğini de vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de Salı günü yaptığı açıklamada, "Gazze Filistin toprağıdır ve Filistin toprağı olarak kalacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, 1967'de Arap ülkelerine karşı kazandığı Altı Gün Savaşı sonrasında işgal ettiği Gazze Şeridi'nden 2005'te çekilmişti. İsrail, ABD ve AB'nin terör örgütü olarak nitelendirdiği Hamas'ın 2006'da düzenlenen seçimleri kazanarak Gazze Şeridi'nde yönetimi ele geçirmesi sonrasında bölgeye abluka uygulamaya başlamıştı.

AFP,DW/SÖ,JD

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