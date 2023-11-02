Almanya Dışişleri Bakanı Ermenistan ve Azerbaycan'a gidiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un Erivan ve Bakü'yü ziyaretindeki en önemli gündem maddesi Karabağ'dan kaçan 100 binden fazla Ermeni'nin durumu olacak.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde kontrolü yeniden sağlamasından yaklaşık bir buçuk ay sonra Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Ermenistan ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün verdiği bilgilere göre yarın Ermenistan'a gidecek olan Bakan Baerbock, başkent Erivan'da Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile bir araya gelecek. Baerbock Ermenistan temasları kapsamında Avrupa Birliği'nin (AB) Ermenistan'nın sınır güvenliğini gözlemlemesi öngörülen misyonu EUMA ile Dağlık Karabağ'dan kaçan Ermenileri kabul merkezini ziyaret edecek.

Yeşiller partili Bakan Baerbock Cumartesi günü ise Azerbaycan'da temaslarını sürdürecek. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Baerbock'un başkent Bakü'de Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüşeceğini ve ayrıca sivil toplum temsilcileri ile bir araya geleceğini belirtti.

Azerbaycan'ın Eylül ayı ortasında "terörle mücadele" amacıyla başlattığı askeri harekât sonrasında 24 saat içinde ateşkes sağlanmış, Ermeni ayrılıkçı güçler silah bırakmayı kabul etmişti. Karabağ'da yaşayan 100 binden fazla Ermeni ise bölgeyi terk ederek, Ermenistan'a kaçmıştı.

Ziyaretin gündemi

Baerbock, Kafkas ülkelerine ziyaretindeki en önemli gündem maddesinin Dağlık Karabağ'ı terk etmek zorunda kalan Ermenilerin durumu olması bekleniyor. Ermenistan, Dağlık Karabağ Ermenilerinin zorla evlerini terk ettiğini öne sürüyor. Azerbaycan ise Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin gönüllü olarak bölgeyi terk ettiğini, kaçmak için bir nedenlerinin olmadığını savunuyor.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dün Berlin'de yaptığı açıklamada Almanya'nın bölgede "kalıcı barış, siyasi ve ekonomi çeşitlilik ve Avrupa ile sıkı ve iyi ilişkiler" için çaba gösterdiğini belirterek, "Bölgede güvenin yeniden tesis edilmesi ve uzlaşmanın çok önemli" olduğuna vurgu yaptı. Sözcü, "Hedef, Ermeniler ve Azerilerin kendi devlet sınırları içinde barış ve güven içinde yaşayabilecekleri müzakere edilmiş, kapsamlı bir barışın sağlanması" dedi. Bakanlık sözcüsü, Almanya'nın AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğunda üçlü görüşmelerin yeniden canlandırılmasını da desteklediğini kaydetti.

AB'nin arabuluculuğunda İspanya'nın Granada kentinde Ekim ayı başında yapılan barış görüşmesine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılmayı reddetmişti. AB, Ermenistan, Almanya ve Fransa liderlerinin katıldığı toplantı sonrasındaki açıklamada, Ermenistan'ın bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve sınırlarının dokunulmazlığına olan bağlılık vurgulanmış, Karabağ'dan göç kapsamında Ermenistan'a insani yardımların artırılması ve Karabağ Ermenilerinin geri dönüş hakkının korunmasına destek verilmişti.

AB, Ermenistan ve Azerbaycan arasında Azerbaycan'ın Eylül ayı ortasındaki askeri operasyonu öncesinde de bölgede kalıcı barış için arabuluculuk girişimlerinde bulunmuştu.

DW, dpa/JD, TY

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