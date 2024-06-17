Baerbock'tan Gazze'de gazeteci ölümlerine tepki

DW'nin düzenlediği Küresel Medya Forumu'nda konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze savaşında çok sayıda gazetecinin öldürüldüğünü belirterek bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Deutsche Welle'nin (DW) Bonn'da düzenlediği 17'nci Küresel Medya Forumu'nda (Global Media Forum) konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, son bir yılda Gazze Şeridi'nde süren savaşta çok sayıda gazetecinin de öldürüldüğünü belirterek bu durumun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Konuşmasında, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün (RSF) basın özgürlüğüne ilişkin derlediği verilere de işaret eden Baerbock, 2023 yılında dünya genelinde basın özgürlüğünün daha da kötüye gitmesinin endişe verici olduğunu kaydetti. Bakan, örgütün açıkladığı verilerin medya profesyonellerinin, özellikle savaş ve çatışma alanlarında giderek daha fazla ateş altında kaldığını da ortaya koyduğunu belirtti.

"Çözümleri paylaşmak" sloganı ile düzenlenen ve yüzden fazla ülkeden yaklaşık bin 500 gazetecinin katıldığı etkinlikte söz alan Yeşiller partili Bakan, gazetecilere işlerini yapabilecekleri güvenli yerler sağlamanın önemine işaret etti.

Gazetecilerin ancak bu şekilde seslerini duyurmaya devam edebileceklerini söyleyen Baerbock, özellikle bağımsız gazeteciliği giderek daha fazla hedef haline getiren otokratik devletlerde halkın kaygılarını da böylece duyurma olanağına sahip olacağını ifade etti.

Baerbock örnek olarak Afganistan, Sudan ve Filipinler'de zor koşullar altında çalışan gazetecileri gösterdi, "Basın özgürlüğünün tehlikede olduğu yerde tüm vatandaşların özgürlüğü tehlikededir" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı salona hitap ettikten sonra katıldığı bir panelde de Gazze'de savaş alanlarında çalışan gazetecilerin sorunlarına dikkat çekti.

Baerbock, panelde "Gazze'de gazeteciler öldürüldüğü için özgür habercilik yapılamıyorsa, hepimiz bilgiden yoksun kalırız" dedi.

Panele gazeteci ve Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Ressa ve Ugandalı gazeteci Scovia Culton Nakamya da katıldı.

Etkinliğe çok sayıda ülkeden gazeteciler katıldı. Fotoğraf: Philipp Böll/DW

Eyalet Başbakanından "Medya okuryazarlığı" vurgusu

İki gün sürecek Küresel Medya Forumu'nun açılışında video mesajı yayınlanan Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, dijital çağda medya okuryazarlığının hayati rolünü vurguladı, "Hızla artan bilgi seçenekleriyle dijitalleşme hem bir fırsat hem de bir zorluk sunuyor. Pek çok insan doğru ile yanlışı ayırt etmekte zorlanıyor - burada anahtar kelime medya okuryazarlığıdır. Ayrıca haberlere yönelik talepler de değişti. ... Global Medya Forumu her ikisini bir araya getirmek için mükemmel bir platform sunuyor" dedi.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg da konuşmasında yapay zekanın medyadaki çift taraflı etkilerine ve insanların bu etkilerle nasıl başa çıkacaklarına ilişkin görüşlerini paylaştı. Limbourg, "Gazeteciliği değiştiren sadece dijital dünya değil, yapay zeka da onu sarsacak. Makineler tek başına içerik üretir ya da haber gündemini belirlerse gerçek bir ilerleme sağlanamaz. Teknolojiyi etik bir şekilde kullanırsak ve onu destekleyici bir araç olarak görürsek, yapay zeka o zaman sektörümüz için büyük bir fırsat olur" diye konuştu.

Limbourg şöyle devam etti:

"Yapay zeka yardımcı olabilir, ancak gazetecilikte önemli kararlar her zaman insanlar tarafından alınmalıdır. İnsan gözetimi, yapay zeka kaynaklı dezenformasyonu engellemenin anahtarıdır. Gazeteciler olarak, kamu güvenini korumak, doğru haberciliği sağlamak ve demokrasiyi desteklemek için yapay zekayı sorumlu bir şekilde kullanmalıyız."

Bu yılın teması olan "Çözümleri paylaşmak", yapay zekanın gazetecilik ve demokrasi üzerindeki etkisine, dezenformasyonla mücadeleye ve bağımsız gazetecilik içeriğine erişimi kısıtlayan internet sansürüne odaklanıyor.

DW,KNA/TY,HT

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