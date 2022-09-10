Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ikinci kez Kiev'de

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Kiev'de ülkesinin Ukrayna ile dayanışmasına vurgu yaparken, Ukrayna Almanya'dan daha fazla silah yardımı talep ediyor.

Rusya'nın saldırı savaşı esnasında ilk olarak geçen Mayıs ayında Ukrayna'ya giden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Cumartesi sabahı sürpriz bir ziyaretle başkent Kiev'e ulaşarak burada resmi temaslarına başladı. Baerbock Kiev'te yaptığı ilk açıklamada, ziyaretinin amacının, Almanya'nın "Ukrayna'ya gerekli olduğu sürece, silah sevkiyatı ve hem insani hem mali yardımlarla desteğini göstermek" olduğunu dile getirdi.

Siyasi gözlemciler, Baerbock'un Ukrayna ziyaretini Almanya kamuoyunda oluşmaya başlayan savaş yorgunluğuna karşı da bir mesaj olarak değerlendiriyor. Bakan Baerbock, bu konuya dair açıklamasında da, "Putin, Ukrayna'nın acısını paylaşmaktan yorgun düşmemizi istiyor. Bu benim için çok açık" ifadelerini kullandı. "Toplumlarımızı yalanlarıyla bölebileceğini ve enerji tedariğindeki sıkıntılarla bize şantaj uygulayabileceğini sanıyor. Ayrıca bu acımasız saldırıya karşı ortak değerlerimizi savunma enerjimizi elimizden alabileceğini düşünüyor" diyen Baerbock, Rusya Devlet Başkanı'nın bu hesabının "gerçekleşmemesi gerektiğini ve gerçekleşmeyeceğini" dile getirdi. Baerbock sözlerine, "Zira tüm Avrupa, Ukrayna'nın bizim barışçıl düzenimizi savunduğunu biliyor" diyerek devam etti.

Özel trenle sehayat

Üçlü koalisyonun ortağı Yeşiller üyesi Annalena Baerbock, Polonya'dan küçük bir delegasyonun da bulunduğu özel bir trenle, gece yolculuğunun ardından sabah saatlerinde Kiev'e ulaştı. Ukrayna hava sahası, savaşın başlangıcından bu yana hava trafiğine kapatılmış durumda. Başkent Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüşeceği bilinen Baerbock'un ziyaretinin geri kalan kısmı, güvenlik zaafiyeti oluşmaması adına kamuoyuna önceden duyurulmadı.

Kiev'deki açıklamasında, Ukrayna halkının altı ayı aşkın süredir Rus saldırganlara karşı koymaya çalıştığını vurgulayan Baerbock, "Umut ve kaygı arasında geçen bu süre içinde" Ukraynalıların, Almanya'nın desteğine güvendiğini belirterek, "Ben bugün Kiev'e, bize güvenmeye devam edebileceklerini göstermek için geldim" dedi.

Annalena Baerbock, kendini Kiev'e götüren trenin yataklı kompartımanında Fotoğraf: Michael Fischer/dpa/picture alliance

Ukrayna Almanya'dan tank istiyor

Ukrayna ziyareti esnasında görüşülücek konulara dair de bilgiler veren Alman Dışişleri Bakanı, mayınların temizlenmesine Almanya'nın sunabileceği katkılar ve işlenen savaş suçlarının açığa çıkarılmasına yine ülkesinin sağlayabileceği katkıları gündeme getireceğini ifade etti. Ukrayna tarafının ise, daha önce olduğu gibi, Almanya'dan ağır silah yardımı talebini yinelemesi bekleniyor.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, geçen hafta geldiği Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'tan, ülkesine Alman Leopard-2 tipi tank gönderilmesini istemişti. Scholz ise Almanya'nın hava savunma sistemleri ile toplara konsantre olduğunu ve bu konularda müttefiklerine danışmadan fevri davranmayacağını vurgulamıştı.

NATO üyesi hiçbir ülke şu ana dek Ukrayna'ya tank yardımında bulunmadı.

Almanya'da federal hükümet savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya toplamda 734 milyon euro değerinde silah gönderilmesini onayladı. Bunların bir kısmı halihazırda gönderildi bir kısmının sevkiyatı ise hazırlık aşamasında. Onaylanan bu silahlar arasında obüs, hava savunma tankları, çoklu roketatarlar ve zırhlı kurtarma araçları gibi ağır silahlar bulunuyor. Ayrıca Iris-T tipi hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi de gündemde.



dpa / ET,JD