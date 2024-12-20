Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Ankara'ya gidiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere Türkiye'ye gidiyor. Baerbock, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere bugün Türkiye'ye gidiyor. Baerbock, Ankara'da mevkidaşı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Alman Federal Meclisi'nde geçen Çarşamba günü bir konuşma yapan Baerbock, Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında çatışmaların sürdüğü bölgenin ülkedeki reform sürecine dahil edilmesini istemişti.

Bu konuşmasında Baerbock, Kürtlerin Suriye'de kalıcı barış sürecine dahil olması talebini Türkiye'deki görüşmelerinde "çok net bir şekilde" dile getireceğini söyledi. Kürtlerin Suriye'de IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun önemli bir parçası olduğunu belirten Baerbock, Suriye'deki tüm grupların siyasi sürece dahil olmasının Almanya'nın "ulusal çıkarlarına hizmet ettiğini" ifade etti.

Yeşiller partili politikacı, "Farklı ortaklarla birlikte hareket etmek zorundayız. Hepimiz farklı yönlere gidersek barışı tesis etmek mümkün olmaz" diye konuştu.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) Kürtlerin kontrolündeki bölgede taarruz başlatarak Tel Rıfat ve 9 Aralık'ta da Münbiç'in kontrolünü ele geçirmişti.

ABD, SDG ile Türkiye destekli gruplar arasında çatışmaların sona erdirilmesi için arabuluculuk girişiminde bulunmuş, ABD Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günkü açıklamasında Münbiç'te varılan ateşkesin hafta sonuna kadar uzatıldığını bildirmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Suriyede Kürtlerin kalıcı barış sürecine dahil edilmesini istedi Fotoğraf: Mauersberger/IMAGO

Kobani endişesi

Suriye'de omurgasını Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye ile Türkiye destekli Suriyeli grupların Kobani (Ayn el-Arab) kentine operasyon düzenlemesinden endişe ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'deki PKK/YPG'ye karşı yeni bir harekât düzenlemesi olasılığına ilişkin soruya "Şam'da artık yeni bir yönetim iş başında. Bu, öncelikle yeni yönetimin meselesidir. Onlar bu meseleyi düzgün bir şekilde hallederler ise kanaatimce bizim müdahalemize gerek kalmayacaktır" yanıtını verdi.

YPG, Türkiye tarafından PKK'nın Suriye kolu olarak görülüyor ve terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Reuters, dpa/BÖ,HS

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?