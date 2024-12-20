Alman Bakan 8 maddelik Suriye planıyla Ankara'da

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere Türkiye'ye gitti. Baerbock, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşüyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere bugün Türkiye'ye gitti. Baerbock, Ankara'da mevkidaşı Hakan Fidan ile bir araya geliyor.

Baerbock, Türkiye'ye hareket etmeden önce yaptığı açıklamada "Şam, Halep ve Humus'da binlerce insan katil Beşar Esad kaçtıktan sonra sokaklarda dans ederken Kobani’deki insanlar ilk rahatlamadan sonra yine nefeslerini tuttular. Yeni bir şiddetten korkuyorlar. Bu da bize şunu gösteriyor: Daha barışa çok var. Suriye’nin geleceği hala pamuk ipliğine bağlı" dedi.

Suriye'nin kendi içinde tüm grupları kapsayan bir diyalog süreci başlatması gerektiğini belirten Baerbock, "Suriye için hazırladığımız 8 maddelik plan, tüm Suriyelilerin menfaatini gözeten sorumlu bir politikayı destekleme yönündeki teklifimizdir" diye konuştu.

Alman Bakan, Suriye'nin yeniden inşasının ve insanların geri dönmesinin ancak kimsenin korkmaması koşuluyla mümkün olabileceğini belirterek "Bu, Türk hükümetinin de çıkarına olmalı, çünkü Türkiye’de 3 milyondan fazla Suriyeli göçmen yaşıyor" dedi.

"Suriye’nin istikrara kavuşmasına sadece uluslararası toplum olarak katkı sağlayabileceğimiz ve aynı amaç için birlikte hareket etmek zorunda olduğumuz için bugün Türkiye’ye gidiyorum" diyen Baerbock, "Suriye ne yabancı güçlerin oyuncağı ne de radikal güçlerin deney tahtası olmalı. Bölgede barışı sağlamak isteyen, Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmamalı" şeklinde konuştu.

Almanya'nın sekiz maddelik Suriye planı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de istikrarın sağlanması, yeniden inşanın teşvik edilmesi ve Suriyeli sığınmacıların geri dönmesini sağlayabilmek için sekiz maddelik bir plan hazırlamıştı.

İstikrarın ve kalıcı barışın tesisinin odak noktasında yer aldığı planda, barışçıl iktidar değişimi, dışarıdan nüfuzun engellenmesi, bölgedeki aktörlerle pragmatik diyalog içinde olmak gibi maddeler yer alıyor. Plana ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sekiz maddelik plan Suriye'deki yeni başlangıcın kalıcı bir gerçekliğe dönüşmesi için net öncelikler belirliyor denildi.

Baerbock'tan Kürtlerin Suriye'deki süreci dahil etilmesi talebi

Alman Federal Meclisi'nde geçen Çarşamba günü bir konuşma yapan Baerbock, Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında çatışmaların sürdüğü bölgenin ülkedeki reform sürecine dahil edilmesini istemişti.

Bu konuşmasında Baerbock, Kürtlerin Suriye'de kalıcı barış sürecine dahil olması talebini Türkiye'deki görüşmelerinde "çok net bir şekilde" dile getireceğini söyledi. Kürtlerin Suriye'de IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun önemli bir parçası olduğunu belirten Baerbock, Suriye'deki tüm grupların siyasi sürece dahil olmasının Almanya'nın "ulusal çıkarlarına hizmet ettiğini" ifade etti.

Yeşiller partili politikacı, "Farklı ortaklarla birlikte hareket etmek zorundayız. Hepimiz farklı yönlere gidersek barışı tesis etmek mümkün olmaz" diye konuştu.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) Kürtlerin kontrolündeki bölgede taarruz başlatarak Tel Rıfat ve 9 Aralık'ta da Münbiç'in kontrolünü ele geçirmişti.

ABD, SDG ile Türkiye destekli gruplar arasında çatışmaların sona erdirilmesi için arabuluculuk girişiminde bulunmuş, ABD Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günkü açıklamasında Münbiç'te varılan ateşkesin hafta sonuna kadar uzatıldığını bildirmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Suriyede Kürtlerin kalıcı barış sürecine dahil edilmesini istedi Fotoğraf: Mauersberger/IMAGO

Kobani endişesi

Suriye'de omurgasını Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye ile Türkiye destekli Suriyeli grupların Kobani (Ayn el-Arab) kentine operasyon düzenlemesinden endişe ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'deki PKK/YPG'ye karşı yeni bir harekât düzenlemesi olasılığına ilişkin soruya "Şam'da artık yeni bir yönetim iş başında. Bu, öncelikle yeni yönetimin meselesidir. Onlar bu meseleyi düzgün bir şekilde hallederler ise kanaatimce bizim müdahalemize gerek kalmayacaktır" yanıtını verdi.

YPG, Türkiye tarafından PKK'nın Suriye kolu olarak görülüyor ve terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Reuters, dpa/BÖ,HS

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