Almanya dörtlü Suriye görüşmelerine hazır

Alman hükümeti Suriye ile ilgili Rusya, Türkiye ve Fransa ile birlikte dörtlü bir görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumartesi günü gerçekleştirdikleri görüşmede dörtlü istişare formatıyla ilgili görüş birliğine vardıklarını belirtti. Seibert, "iki liderin bu tür bir buluşma için hazırlıkların hızlandırılması" konusunda mutabık kaldığını kaydetti.

Suriye konusunda Astana sürecinin öncü ülkeleri olan Rusya ve Türkiye ile Avrupa'nın önemli güçleri Almanya ve Fransa'yı bir araya getirecek zirve önerisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyp Erdoğan'dan gelmişti. Dörtlü görüşme formatı, ABD'nin yer almaması ve BM öncülüğündeki siyasi çözüm girişimlerine paralel gerçekleşmesi açısından dikkat çekiyor.

BM ve ABD yer almayacak

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Suriye anlaşmazlığında siyasi sürecin yönetilmesinin Birleşmiş Milletler'in ve BM Suriye Özel Temsilcisi Steffen de Mistura'nın görev alanı olduğunu vurgulayarak "Buna rağmen Almanya, Fransa, Türkiye ve Rusya'nın fikir alışverişinde bulunması yararlı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Zirveye hazırlık görüşmelerinin, ilgili ülkelerin dışişleri danışmanları ve uzmanları düzeyinde yürütülmesi öngörülüyor. Seibert, bu hazırlık görüşmeleri sonunda devlet ve hükümet başkanları düzeyinde bir zirve düzenlenmesinin söz konusu olup olmadığı konusunda net bir yanıt vermekten kaçınarak "Bu, bir sonraki adım olabilir" dedi.

Rusya, Türkiye ve İran'ın 2017 yılı başında hayata geçirdiği Astana sürecinin yanı sıra BM'nin öncülüğünde Cenevre görüşmeleri yürütülüyor. Seibert ayrıca Almanya ve ABD'nin yanı sıra Suudi Arabistan ve Ürdün gibi bölge ülkelerinin dahil olduğu ve bu yıl hayata geçirilen "Küçük Grup"un da BM ile yakın işbirliği içinde çalıştığını hatırlattı.

İran'dan üçlü zirve açıklaması

Diğer yandan İran da Eylül ayı başında Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılacağı bir Suriye zirvesine ev sahipliği yapacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, Tasnim haber ajansına yaptığı açıklamada planlanan zirvenin tarihiyle ilgili kesin bilgiyi yakında açıklayacaklarını belirterek "Bu önemli bir zirve olacak" dedi.

DW,AFP/BK,HS

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