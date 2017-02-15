Almanya Cumhurbaşkanı yurtdışı ziyaretine trenle çıkıyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ilk kez bir resmi ziyaretini trenle gerçekleştirecek.

Çarşamba günü Çekya'ya üç günlük bir resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Steinmeier'in başkent Prag'a trenle seyahat edeceği açıklandı. Steinmeier'e eşi Elke Büdenbender'in de eşlik edeceği bildirildi.

Yurtdışı seyahatlerini Alman Federal Ordusu'nun (Bundeswehr) uçağıyla gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Steinmeier'in tren tercihiyle mesaj vermek istediği belirtildi.

Alman cumhurbaşkanlığı kaynakları, Steinmeier'ın bu yolla, iki komşu ülke Almanya ve Çekya'nın ne kadar yakın olduklarına dikkat çekmek istediğini aktardılar. Steinmeier'ın ayrıca eşi ile birlikte çarşamba günü gerçekleştireceği bu seyahat ile "açık sınırların sunduğu avantajlara” işaret etmek istediği de belirtildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi ziyareti sırasında Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman tarafından ağırlanacak, Başbakan Andrej Babiş ile de bir araya gelecek.

dpa/ DA, TY

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