Almanya Cumhurbaşkanı: Yahudilere karşı nefrete müsamaha göstermeyeceğiz

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına tepki gösterenler tarafından Almanya'nın farklı kentlerindeki sinagogların önünde İsrail bayraklarının yakılması ve antisemitizm içeren sloganların atılmasını Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier kınadı.

Bild gazetesine bir makale yazan Alman Cumhurbaşkanı, "Kim tarafından olursa olsun Yahudilere karşı nefrete ülkemizde müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Anayasamız ifade ve gösteri özgürlüğünü garanti altına alıyor" diyen Steinmeier, "Davut Yıldızı'nın yer aldığı bayrağı kim sokaklarımızda yakar ve antisemitist sloganlarla bağırırsa, sadece bizim gösteri özgürlüğümüzü suistimal etmekle kalmaz, işlem yapılması gereken bir suç işler" ifadelerine vurgu yaptı.

Steinmeier, Almanya'da "Yahudilere yönelik tehditlerin hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağının" da altını çizdi.

Maas'tan tepki

Alman siyasetçiler de İsrail ile Filistinliler arasında şiddetin artmasının ardından Almanya'da yaşanan antisemitist olaylara tepki gösterdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Funke medya grubuna bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, "Ülkemizde sinagoglara saldırıya hiçbir şekilde müsamaha gösterilemez" dedi. Ülkedeki vatandaşlara seslenen Maas, "Ortadoğu'daki olaylardan Almanya'da Yahudiliğe inananların sorumlu tutulmasının" ne sokakta ne de sosyal medyada kabul edilmemesini istedi. Maas, bölgede şiddetin tırmanmasından Hamas'ı sorumlu tuttu.

Almanya'da sinagoglar önündeki güvenlik önlemleri artırıldı

Yahudilere ait kuruluşlar koruma arttırıldı

Berlin eyaletinin Sosyal Demokrat Partili (SPD) İçişleri Senatörü Andreas Geisel, Almanya'daki Yahudi toplumunun güvenliğinden endişe ettiğini belirterek Berlin'de Yahudi toplumuna ait kuruluşlara yönelik güvenlik tedbirlerinin arttırıldığını söyledi. Geisel "Güvenlik güçlerimiz Ortadoğu'daki durumu ve Berlin'e potansiyel yansımalarını takip ediyor" dedi.

Geisel antisemitizm ve İsrail düşmanlığına karşı çıkarak "Bayrak yakmak bir ifade eylemi değil, ancak sert bir şekilde yargılanan nefret suçudur" şeklinde konuştu.

Yahudi toplumu endişeli

Almanya'daki antisemitist eylemler, ülkede yaşayan Yahudiler arasında da kaygıyla karşılandı.

Almanya Gelsenkirchen Yahudi Toplumu Temsilcisi Judith Neuwald-Tasbach Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada "Holokostu yaşamış birinin kızı olarak böyle birşey nasıl tekrar yaşanır kesinlikle anlamıyorum" dedi. Judith Neuwald-Tasbach Gelsenkirchen'da Çarşamba akşamı meydana gelen İsrail karşıtı toplantı sırasında Yahudi karşıtı sloganlar atılmasını "Korkutucu ve duygusal olarak baş etmesi zor" olarak tanımladı.

Bonn'da bulunan Almanya Sinagog Birliği Temsilcisi Margaret Traub Die Welt'e yaptığı açıklamada "İnsanların neye inandığı beni ilgilendirmiyor. Ama biz Yahudilere saldıranlar, hep genç Müslüman erkekler oluyor" dedi. Traub antisemitizmin toplumun sağ ya da sol bütün kesimlerinde mevcut olduğunu belirterek "İnsanlar bir Yahudi dahi tanımıyor ama buna rağmen onlardan nefret ediyor" ifadelerini kullandı.

Münster Yahudi Toplumu Temsilcisi Sharon Fehr de Yahudi toplumu arasında güvensizlik duygusunun büyüdüğünü söyledi.

Antisemitist eylemler

İsrail ile Filistinliler arasında şiddetin tırmanması üzerine Salı akşamından bu yana Almanya'nın Gelsenkirchen, Münster, Bonn ve Mannheim kentlerinde düzenlenen gösterilerde antisemitist sloganlar atıldı.

Gelsenkirchen'da yaklaşık 180 kişilik bir grup Çarşamba akşamı tren garının önündeki meydanda toplanmış, sinagoga doğru yürüyüşe başladığı sırada polis tarafından durdurulmuştu. Yahudiler Merkez Konseyi'nin Twitter hesabından paylaşılan gösteriye ait görüntülerde, kalabalığın antisemitist sloganlar attığı duyuluyordu. Gelsenkirchen'da düzenlenen İsrail karşıtı gösteri sırasında antisemitist sloganlar attığı belirtilen bir zanlının kimliği belirlendi. Polisin yaptığı açıklamaya göre, 26 yaşındaki Alman-Lübnan vatandaşı hakkında soruşturma başlatıldı.

Münster'de ise Salı akşamı düzenlenen gösteride İsrail bayrakları yakılmış, Bonn'da ise bir sinagogun girişine taşlı saldırıda bulunulmuş, olayın ardından üç zanlı gözaltına alınmıştı. Mannheim'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir sinagogun camları kırılmıştı. Berlin, Solingen ve Würzburg'da da İsrail bayraklarının yırtıldığı veya yakılmaya çalışıldığı eylemler gerçekleştirildi.

Almanya'nın Münih kentinde de Filistin yanlısı gösteri düzenlendi

Bremen'deki gösteride Türk bayrakları

Bremen'de Perşembe günü düzenlenen gösteride ise olay yaşanmadığı bildirildi.

Yaklaşık bin 500 kişi katıldığı gösteriye 300 kişinin katılmasının planlandığı, ancak polisin verdiği bilgilere göre bu sayıdan beş kat fazla kişinin gösteriye katıldığını açıkladı.

"Filistin'e özgürlük" sloganlarının atıldığı gösteride, sıklıkla "Allah'u Ekber" diye bağırıldı. Gösteriye katılanların ellerinde Türk bayrakları da görüldü. Filistinli dernekler tarafından düzenlenen gösteride, İsrail'in varlığını sorgulayacak, İsrail'e yönelik şiddeti destekleyecek yazılı, sözlü ve görüntülü hiçbir ifadeye izin verilmedi.

Filistin yanlısı gruplar bu hafta sonu Berlin'in Kreuzberg ve Neukölln semtlerinde toplam üç gösteri düzenlemeyi planlıyor.

AFP,dpa,rtr/JD,SSB

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