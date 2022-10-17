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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier
Almanya Cumhurbaşkanı SteinmeierFotoğraf: Silas Stein/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Bartın'daki maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden 41 kişi için başsağlığı dileğinde bulundu.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, cuma akşamı Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlamasında  hayatını kaybeden 41 kişi için taziye dileklerini iletmek üzere mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Steinmeier'in mesajında, "Bartın'ın Amasra ilçesinde 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı maden ocağı faciasından üzüntüyle haberim oldu. Yorulmak bilmeden çalışan kurtarma görevlileri tarafından kurtarılmayı bekleyenler için korktuk ve umut ettik; aileleri, yakınları ve sevdiklerini kaybedenlerle birlikte yas tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, size ve Türk halkına ülkem adına en derinden taziye dileklerimi iletmek isterim. Kalbimiz kurbanların yakınlarıyla; acılarını paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zor zamanlarda düşüncelerimiz onlarla..." ifadeleri yer aldı.

Cuma akşam saatlerinde Bartın'ın Amasra ilçesindeki taşkömürü madeninde meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi ise yaralanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavisi süren yedi yaralıdan beşinin durumunun ağır olduğunu açıklamıştı.

DW/BÖ,BK

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