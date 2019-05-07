 Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier′den Ramazan Bayramı mesajı | ALMANYA | DW | 03.06.2019

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ALMANYA

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Ramazan Bayramı mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda Müslümanların bayramını kutladı. Steinmeier, ırkçılık ve ayrımcılığa "tahammülümüz yok" mesajı verdi.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (picture-alliance/AA/A. Hosbas)

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya’daki Müslümanların Ramazan Bayramını kutladı, “Ramazan ve orucun Almanya’daki ortak yaşamın tabii bir parçası haline gelmiş olmasından mutluluk duyuyorum” dedi.

Steinmeier, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajına “Almanya’nın Müslüman yurttaşlarını kalpten selamlıyorum” sözleriyle başladı.

Müslümanları, oruç ve ibadet ile geçen bir ayın sonunda aileleri, dostları ve komşularıyla bir araya getiren Ramazan Bayramı’nı “güzel ve neşeli” bir bayram olarak nitelendiren Steinmeier, bu bayramın sadece farklı mezheplere mensup Müslümanları değil aynı zamanda Müslümanları diğer dinlere mensup olanlarla da birleştirdiğine dikkat çekti, “Hepimiz merhametli bir Tanrı’ya inancı paylaşıyoruz” dedi.

Ramazan ve orucun Almanya’daki ortak yaşamın tabii bir parçası haline gelmiş olmasından mutluluk duyduğunu vurgulayan Steinmeier, din ayrımı yapmaksızın bayram kutlamalarına komşularını davet eden Müslümanlara teşekkür etmek istediğini ifade etti.

Steinmeier, “Ülkemizde değerlerimizi, hoşgörümüzü, ortak yaşantımızın kurallarını sorgulayan, bu yolla da toplumun bölünmesini hedefleyen aktörlerin güçlendiği bir dönemde bu şekildeki davetler, barışçıl bir ortak yaşam, hoşgörü ve saygı için çok önemli bir mesaj niteliği taşıyor” dedi.

"Nefrete tahammül yok" güvencesi

Alman Anayasası’nın dini özgürlükleri güvence altına aldığını, Almanya’da ister inançlı olsun ister olmasın, ister kipa, ister haç ya da başörtüsü taksın, kimsenin inancından ötürü ayrımcılığa maruz bırakılamayacağını, dışlanamayacağını vurgulayan Steinmeier, “Sizi temin ederim ki nefrete, dışlamaya, Müslüman göçmenlerin ya da ‘Müslümanlar’ denilerek hepsinin, topyekün şüpheli olarak gösterilmesine tahammülümüz yok” dedi. 

Cumhurbaşkanı Steinmeier, mesajını “Hepinize huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum” sözleriyle tamamladı.

DW,epd/DA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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