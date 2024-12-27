Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier meclisi feshetti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Alman Federal Meclisi Bundestag'ı feshederek erken seçim sürecini resmen başlattı.

Steinmeier daha önce siyasi partilerin kendi aralarında uzlaştığı gibi erken genel seçimlerin 23 Şubat 2025'te yapılacağını teyit etti.

Cumhurbaşkanı, "20'nci Bundestag'ı feshetmeye ve erken seçimlerin 23 Şubat'ta yapılmasına karar verdim" dedi, açıklamasında "Siyasi istikrar kıymetli bir varlıktır" ifadesini kullandı.

"Adil ve şeffaf" bir kampanya yürütülmesi çağrısında bulunan Steinmeier sürece dış müdahale riskine karşı da uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanı seçmenler ve siyasi partilere, gelecekteki hükümetin Ortadoğu ve Ukrayna'daki savaşlar ile ekonomik belirsizliklerle mücadele etmek zorunda kalacağını hatırlattı.

Böylece seçmenler normal takvimden yedi ay erken sandık başına gitmiş olacak.

Anketler neye işaret ediyor?

Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki üç partili koalisyon geçen ay dağılmıştı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Scholz 6 Kasım'da bütçe konusunda anlaşmazlık yaşadığı liberal çizgideki Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almıştı.

Alman Federal Meclisi Bundestag Fotoğraf: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

O tarihten beri Yeşiller ile azınlık hükümeti şeklinde ülkeyi yöneten Scholz 16 Aralık'ta Mecliste yapılan güven oylamasında iktidarını sürdürmesine yetecek sayıda vekilden destek alamamıştı.

Bild gazetesinin bu ayki anketi Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) yüzde 31'le seçimlerden birinci çıkacağına işaret ediyor. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 19,5'le ikinci, SPD yüzde 16 ile üçüncü ve Yeşiller yüzde 12,5 oy oranı ile dördüncü sırada gözüküyor.

CDU/CSU adayı Friedrich Merz'in Almanya'nın bir sonraki başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılırken siyasi analistler bir CDU/CSU-SPD veya CDU/CSU-Yeşiller koalisyonunun en muhtemel senaryo olduğunu belirtiyor.

Scholz daha önce yaptığı bir açıklamada CDU/CSU ile yapılacak bir ortaklıkta "başbakan yardımcılığı" pozisyonunu kabul etmeyeceğini söylemişti. Daha önce Angela Merkel döneminde bu unvanı kullanan Scholz, gelecekte yine aynı görevi üstlenmeyeceğini belirtti.

Ukrayna politikası son dönemde Yeşiller ile CDU/CSU'yu yaklaştırıyor. İki parti de Kiev'e Scholz'un karşı çıktığı gelişmiş Taurus füzelerinin verilmesinden yana.

DW,AFP,Reuters / MUK,EC

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