 Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier karantinada | ALMANYA | DW | 18.10.2020

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ALMANYA

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier karantinada

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yakın korumalarından birine koronavirüs bulaşması nedeniyle karantinaya alındı. Steinmeier'e yapılan ilk testin sonucu ise negatif.

Deutschland Berlin | Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident (Maja Hitij/Getty Images)

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yakın korumalarından birine yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu cumartesi günü karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Steinmeier'e yapılan ilk testin sonucunun negatif olduğunu açıkladı. Ancak Almanya Cumhurbaşkanı'nın karantinada kalmayı sürdüreceği bildirildi. Almanya Cumhurbaşkanı'nın pazar günkü programının da iptal edildiği açıklandı. Steinmeier'in bu yıl Alman Yayıncılar Birliği'nin Barış Ödülü'ne layık görülen Hint ekonomist ve filozof Amartya Sen'e ödülünün verileceği Frankfurt'taki törende konuşma yapması bekleniyordu.

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dpa,AFP/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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