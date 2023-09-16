Almanya'nın yüz yıllardır bir dini çeşitlilik ülkesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Steinmeier "İslam'ın çeşitliliği de ülkemizin bir parçasıdır" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Köln'deki İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin (VIKZ) 50'nci kuruluş yıl dönümü kutlamasına katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Steinmeier, İslam'ın Almanya'ya aidiyetinin altını çizerek, "İslam, İslam dini, Müslüman yaşamı, Müslüman kültürü ülkemizde kök saldı" dedi.

Almanya'nın yüz yıllardır bir dini çeşitlilik ülkesi olduğunu söyleyen Steinmeier "Günümüzde İslam'ın çeşitliliği de, 5 milyon kadın ve erkek Müslümanın çeşitliliği de ülkemizin bir parçasıdır" diye konuştu.

Din özgürlüğünün Almanya'nın dinlerden arınması değil, tam tersine dinlere alan yaratmak ve bütün inananların özgürlüğünün korunması anlamına geldiğini söyleyen Steinmeier ancak dinin kötüye kullanılmaması gerektiğini söyledi. "Dinin başka inanca sahip olanları değersizleştirmek veya (Alman) devleti ve demokratik değerleri sorgulamak amacıyla kötüye kullanılmasını derinden kınadığını" ifade eden Steinmeier "İster Müslüman düşmanlığı, ister antisemitizm, isterse Hristiyan nefreti olsun" ifadesini kullandı.

Dinde zorlama olmaması gerektiğini de vurgulayan Steimeier, "İran'daki cesur kadınlar gibi buna isyan edenler saygıyı hak ediyor" dedi.

İslam Kültür Merkezleri Birliği Başkanı Ali Yılmaz ise konuşmasında, "Annelerimiz babalarımız genç yaşta tıka basa dolu bavulları, hayalleri, daha iyi bir gelecek ve kültür ve dinleriyle kendilerine uzak ve yabancı bir ülkeye geldi ama bu yabancı birçokları için yeni bir memleket oldu" dedi.

İslam Kültür Merkezleri Birliği, 1973 yılında Köln'de dini cemaat olarak kuruldu. İnternet sayfasında faaliyetlerinin amacını, "Almanya'da yaşayan müslümanlara dini, sosyal ve kültürel alanlarda hizmet sunmaktır. Diğer bir temel görevi ise, kültürlerarası iletişimin yanısıra İslam ve müslümanların Alman toplumunun bir parçası olarak kabul edilmesi için gayretleridir" şeklinde özetliyor. Merkez 1980'li yıllardan bu yana Almanya'da imam eğitimi de sunuyor. Almanya çapında İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin 300 şubesi bulunuyor.

Steinmeier'in ziyaretine Sosyal Demokrat Parti (SPD) eski milletvekili Lale Akgün'den tepki geldi. Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine demeç veren Akgün, "siyasetçilerin muhafazakar İslam'ın temsilcileri için köprü kuran ve kapı açan bir görev üstlenmekten vazgeçmesi" gerektiğini belirtti.

dpa, KNA / HT,EC

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