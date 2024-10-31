Steinmeier Girit'ten özür diledi

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Yunanistan'daki üçüncü gününde Girit'i ziyaret etti. Burada Nazi askerleri tarafından yok edilen bir köyü ziyaret eden Steinmeier, işlenen savaş suçundan dolayı ülkesi adına özür diledi.

Yunanistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, gezisinin üçüncü ve son gününde temaslarda bulunduğu Girit Adası'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda Alman ordusunun bu adada işlediği suçlardan dolayı özür diledi.

Alman askerlerinin 1941 yılında, İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı katliamlarından birini gerçekleştirdiği Kandanos Köyü'nde konuşan Steinmeier, Yunanca "Almanya adına bugün sizden af diliyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Steinmeier konuşmasının devamında, ülkesinin işlenen bu suçların üstüne, savaştan sonra on yıllar boyunca gitmemiş, "göz ardı etmiş ve sessiz kalmış" olmasından dolayı da ayrıca özür diledi.

Hanya kentinin 50 kilometre güneyinde yer alan Kandanos Köyü, İkinci Dünya Savaşı'nda Girit'i işgal eden Alman askerleri tarafından, öncesinde Giritli direnişçilerin bölgede çok sayıda işgalci Alman askerini öldürmesi üzerine intikam amacıyla yerle bir edilmiş ve 180'den fazla Giritli kurşuna dizilerek öldürülmüştü.

İkinci Dünya Savaşı esnasında Girit'i işgal eden Alman ordusuna mensup paraşüt birliği askerleri - (1941) Fotoğraf: picture-alliance/akg-images

Yaşanan bu olayın anısına dikilen anıta çelenk bırakan Steinmeier, olaya bizzat şahit olanlarla da bir araya geldi. Konuşmasında buraya gelmenin kendisi için önemli olduğunu dile getiren Almanya Cumhurbaşkanı, Alman askerlerinin İkinci Dünya Savaşı yıllarında sadece Girit'te binlerce sivili öldürdüğünü, çok sayıda Yunan Yahudisini toplama kamplarına götürdüğünü ve genel itibarıyla Alman işgal kuvvetlerinin ortaya koyduğu vahşetin bugün hâlâ "kan dondurucu" olduğunu vurguladı. "Acıları yaşanmamış yapamayız ancak bir kere olan bir daha olmasın diye hatıraları canlı tutmalıyız" diyen Frank-Walter Steinmeier, ortak bir hatıra kültürü oluşturulmasının her iki ülkenin sorumluluğu olduğunu aktardı.

Yunanistan tazminat talebinden vazgeçmiyor

Steinmeier'in üç günlük Yunanistan seyahatinin en önemli konularından birini, bu ülkede Nazi askerleri tarafından işlenen insanlık suçları oluşturuyor. Yunan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ile birlikte, Selanik'teki Holokost Müzesi inşaatını görmeye giden Steinmeier, Çarşamba günü başkent Atina'da yaptığı konuşmada, Yunan kurbanlarla ilgili ülkesinin taşıdığı sorumluluğun, iki ülke arasındaki ilişkilerde rol oynayan ve "bundan kaçılmaması gereken zor bir konu" olduğunu dile getirmişti.

Yunanistan, uzun yıllardan bu yana olduğu gibi, İkinci Dünya Savaşı'nda yaşananlardan dolayı Almanya'dan tazminat talep ediyor. Bu istek, Steinmeier'in Sakelaropulu ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile Çarşamba günü ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde Yunan liderlerin ağzından bir kez daha dile getirildi. Almanya Cumhurbaşkanı ise, ülkesinin bu konuda farklı bir görüşe sahip olduğunu ve sorunu "uluslararası hukuka" uygun olarak kapattığını ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Çarşamba günü Atina'da bir araya geldi Fotoğraf: Thanassis Stavrakis/AP/picture alliance

Ailesi Girit kökenli olan Başbakan Mitsotakis, Steinmeier ile görüşmesinin ardından tazminat konusunun "hâlâ canlı olduğunu" belirterek sorunun "günün birinde çözüleceğini umduklarını" vurguladı.

Yunanistan çok uzun zamandan bu yana, İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler Almanyası ordularının ülkede işlediği savaş suçları ve zararlarının tazmin edilmesini talep ediyor. Yunanistan Parlamentosu'nda beş yıl önce bu konuyla ilgili kurulan bir komisyon, yaptığı hesaplamaların ardından, Almanya'nın ödemesi gereken tazminatın en az 270 milyar euro olması gerektiğini bildirmişti. Berlin ise, söz konusu tazminat talebinin hukuki bir temele dayanmadığı görüşünü savunuyor.

AFP / ET,TY

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