 Almanya Cumhurbaşkanı soykırım kurbanları için İsrail′de | DÜNYA | DW | 22.01.2020

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DÜNYA

Almanya Cumhurbaşkanı soykırım kurbanları için İsrail'de

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 75’inci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek törene katılmak üzere İsrail’e gitti.

Steinmeier İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'le görüştü

Steinmeier İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'le görüştü

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier iki günlük ziyaret için İsrail'e gitti. Steinmeier soykırım kurbanları anısına beşinci kez düzenlenecek Dünya Holokost Forumu'na katılacak.

Almanya Cumhurbaşkanı İsrail'de bugün İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'le bir araya geldi. Burada ziyaretçi defterine yazdığı mesajda, "Bir uzlaşma işareti olarak Dünya Holokost Forumu'na ülkem ve bana yapılan daveti şükran ve tevazu ile kabul ediyorum" dedi.

Steinmeier görüşme sonrasında soykırımdan kurtulanlar ile çocuklarının psikolojik destek aldığı merkezi de ziyaret etti. Burada Holokost mağdurları ve onların çocuklarıyla görüşen Steinmeier'e göre Nasyonal Sosyalizm döneminde milyonlarca Yahudi'nin öldürülmesinin sorumluluğunu taşıyan Almanlar günümüzde antisemitizme karşı harekete geçme konusunda da sorumluluğa sahip.

Israel Jerusalem | Treffen Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident & Holocaust-Überlebende

Steinmeier soykırımdan kurtulanların psikolojik destek aldığı merkezi ziyaret etti

Almanya Cumhurbaşkanı Perşembe günü Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 75'inci yıl dönümü nedeniyle Yad Vaşem anıtındaki törene katılarak bir konuşma yapacak. Törene Steinmeier'in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Prens Charles'ın da aralarında bulunduğu 50'ye yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanı ile temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Auschwitz'te 1940 -1945 yılları arasında 1,5 milyona yakın insan katledildi. Kampta esir tutulanlar, 27 Ocak 1945 tarihinde Sovyet askerleri tarafından kurtarıldı.

Antisemitizmle mücadele kampanyası

Dünya genelinden devlet ve hükümet başkanları internette başlatılan antisemitizm karşıtı kampanyaya da destek verdi. 1944 yılında 13 yaşındayken Auschwitz toplama kampında yaşamını yitiren Macar Eva Heyman anısına Instagram'da açılan hesaba dünya genelinden destek geliyor. "Eva'nın hikayesi" adlı hesap antisemitizmle mücadele için yürürlüğe geçirilen bir proje. Söz konusu hesapta Eva'nın mutlu başlayan ve sonra kabusa dönüşen hayat hikayesi anlatılıyor.

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"Dünya'da tek bir Nazi kalmayana kadar şarkı söyleyeceğim"

AFP, KNA / HT, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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Auschwitz dokümanları UNESCO listesinde

1960'lı yıllardaki Auschwitz mahkemelerine ait 454 belge ve 103 ses kaydı UNESCO tarafından Dünya Belleği Listesi'ne alındı. (31.10.2017)  

Merkel Auschwitz toplama kampını ilk kez ziyaret etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel Polonya'daki Auschwitz-Birkenau Nazi imha kampını ilk kez ziyaret ederek kampta ölen bir milyon 100 bin kişi için saygı duruşunda bulundu. Merkel "Derin bir utanç duyuyorum" dedi. (06.12.2019)  

Yorum: Merkel Auschwitz’de doğru kelimeleri kullandı

DW Genel Yayın Yönetmeni Ines Pohl yorumunda Almanya Başbakanı Merkel’in Auschwitz’i ziyareti sırasında Yahudi düşmanlığı ile mücadele için doğru kelimeleri bulmayı başardığına dikkat çekiyor. (06.12.2019)  

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