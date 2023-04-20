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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter SteinmeierFotoğraf: Reuhl/Fotostand/picture alliance
PolitikaAlmanya

Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Ramazan Bayramı mesajı

2 saat önce

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya'da yaşayan Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladığı mesajında, Türkiye ve Suriye'de yıkıma yol açan depremler sonrasında yapılan bağışları da takdirle karşıladığını belirtti.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında Ramazan Bayramı için "ülkemizdeki en büyük dini bayramlardan biri" ifadesini kullanan Steinmeier, Almanya'daki Müslümanların bayramını kutladı.

Müslüman ailelerin, dostların, ve komşuların bu hafta sonu Ramazan Bayramı'nı kutlamak için bir araya geleceklerini ifade eden Steinmeier, "Dünya nimetlerinden vazgeçtikleri ve içe döndükleri günlerin, akrabalarla geçirdikleri neşeli Ramazan gecelerinin ardından, beraberliği ve yaşam sevincini kutluyorlar" dedi.

"İftar davetlerine katılın" mesajı

Birçok Müslüman cemaatin bu yıl da iftar davetleri vermesinden memnuniyet duyduğunu kaydeden Steinmeier, inanmayan veya farklı inançlara sahip çok sayıda kişinin Ramazan'ı öğrenmek ve Müslümanlarla diyalog kurmak için bu imkânı kullanmasını dilediğini belirtti. Almanya Cumhurbaşkanı "Çeşitlilik içeren toplumumuzda birbirimize karşı ne kadar ilgili, açık ve saygılı olursak farklılıkların birlikteliği o kadar başarılı olur" dedi.

Mesajında, Türkiye ve Suriye'de yıkıma yol açan depremler sonrasında Müslümanların bağış yapma konusundaki istekliliğini takdirle karşıladığına işaret eden Almanya Cumhurbaşkanı, Ramazan Bayramı'nın aynı zamanda "Verme ve paylaşma bayramı, insanlığın bir kutlaması" olduğunu dile getirdi.

"Biz insanları farklı kılan ve birbirimize bağlayan şey merhamet, anlayış ve yardımseverliktir. Umut ve güven yaratan şey de yaşayan bu insanlıktır" diyen Steinmeier, bunun da "savaş, kriz ve felaket dönemlerinde tünelin ucunda gözüken ışık" olduğunu ifade etti.

dpa, KNA, epd/JD, BK

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