Almanya COVID-19’a karşı ne kadar bağışıklık kazanıldığını test edecek

COVID-19 vakalarının artmasına rağmen ölüm oranının diğer ülkelere kıyasla düşük olduğu Almanya'da uzmanlar, toplumun ne kadarının virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirlemek üzere testler yapmaya hazırlanıyor.

Der Spiegel'in haberine göre testlere Nisan ayında başlanması planlanıyor. Testler sayesinde hastalığa yakalanan kişilerden kaçının vücudunun virüsle karşı bağışıklık kazandığının ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Söz konusun testin ölüm oranlarına dair de daha belirgin sonuçlar ortaya çıkaracağı belirtiliyor.

Sağlık otoriteleri tarafından onay verildiği takdirde Helmholz Salgın Hastalıkları Merkezi'nin koordinasyonunda çeşitli sağlık kuruluşlarının katılımıyla yürütülecek olan çalışmada ilk etapta 100 bin test uygulanması bekleniyor. Çalışmadan alınacak sonuçlara göre Almanya'da hayatın normale dönebileceği belirtiliyor. İlk sonuçların Nisan ayı sonunda elde edilmesi bekleniyor.

Test sonuçları belirleyici olacak

Bilim insanları test sonuçlarına bakılarak, okulların ne zaman açılacağının, çalışanların işlerine ne zaman döneceğinin ve büyük organizasyonlara izin verilip verilmeyeceği kararlarının daha kolay alınabileceğini savunuyor.

Helmholz Salgın Hastalıkları Merkezi'nden Gerard Krause, bağışıklık geliştirdiği tespit edilen kişilere faaliyetlerindeki kısıtlamalardan muaf tutulmalarına izin verebilecek bir tür "bağışıklık sertifikası” verilebileceğini söyledi.

Ancak testlerde hala bazı sorunlar olduğu, sonuçlarda toplumun zaten yüzde 90'ının bağışıklık kazandığı diğer tip koronavirüslerin de gözüktüğü belirtiliyor. Bilim insanlarının yakın zamanda daha güvenilir test sonuçları elde etmek için çalıştığı kaydediliyor.

DW/GY,JD

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