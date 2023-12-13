Almanya COP28 sonuç bildirgesinden memnun

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Dubai'de düzenlenen 28'inci Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP28) sonuç bildirgesinde yer alan fosil yakıtlardan uzaklaşma çağrısını memnuniyetle karşıladı.

"Bugün çok mutlu bir gün. Dünya genelinde pek çok kişi kömür, petrol ve doğal gazdan uzaklaşmak için uzun zamandır çalışıyordu. Şimdi dünya kararını verdi: Bu iklim konferansı fosil yakıt çağının sonunu fiilen mühürledi" diyen Baerbock, fosil yakıtların sonunun nihai metinde açıkça belirtildiğini ifade ederek, "Böylece hesap yapabilen herkes fosil yakıtlara yapılan yatırımların uzun vadede artık karşılığını vermeyeceğini biliyor" dedi. Almanya iki yıldır bu kararın verilmesi için uluslararası alanda yoğun diplomatik faaliyetlerde bulunuyordu.

Diğer yandan sonuç bildirgesi Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) hedeflediği kadar açık ve her noktada bağlayıcı değil. Ancak Baerbock, sonuç bildirgesinin farklı ülkeler tarafından oy birliği ile kabul edilmiş olmasının önemine vurgu yaparak, "En zor durumlarda bile uluslararası toplum olarak bir araya gelebileceğimiz kanıtlanmıştır" dedi. Bildiride yer alan yenilenebilir enerjilerin 2030 yılına kadar üç katına çıkarılması ve enerji verimliliğinin iki katına çıkarılması yönündeki bağlayıcı küresel hedef de Almanya açısında olumlu karşılandı.

El Cebir'e teşekkür

COP28 Başkanı Sultan Ahmet El Cebir'e çabalarından dolayı teşekkür eden Baerbock, Almanya'nın da konferansın hemen başında iklim krizindeki en savunmasız ülkelere güven verdiğini dile getirdi. Almanya, yoksul ülkelerde iklim krizi kaynaklı hasarının azaltılması için oluşturulan yeni fona katkı yapan ilk ülkelerden biri oldu.

100'den fazla ülkenin talep ettiği fosil yakıtların terk edilmesinin net şekilde taahhüt edilmesi önerisi bildirgede yer almadı. Fosil yakıtlardan çıkışa ilişkin bir taahhüdün sonuç bildirgesinde yer almasına özellikle Suudi Arabistan gibi petrol ihracatçısı ülkeler itiraz ediyordu.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, COP28'de ABD'yi temsil eden John Kerry ile birlikte Fotoğraf: Sebastian Rau/photothek/picture alliance

ABD: İlk yapabileceğimiz şey kömür üretimi durdurmak

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) COP28'deki temsilcisi John Kerry, bildiride kabul edilen hedeflere ulaşmak için yapabilecekleri ilk şeyin, bir an önce kömür üretiminden vazgeçmek olduğunu ifade etti. Basın toplantısında konuşan Kerry, "Ülkelerin bu taahhüdü gerçekleştirmek için yapmaları gereken ilk ve en kolay şey yeni kömür üretimini durdurmaktır, biz bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Guterres: Fosil yakıt devri sona ermeli

BM Genel Sekreteri Antonio Guterresde kararı memnuniyetle karşılayarak, "Fosil yakıt devri sona ermeli; adalet ve eşitlik içinde sona ermeli" açıklamasında bulundu. Guterres ayrıca, "Bilim bize küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlandırılması hedefine fosil yakıtları terk etmeden ulaşamayacağımızı söylüyor" dedi.

OPEC: Petrol endüstrisi tehlikede

Fosil yakıtların terk edilmesi çağrısıyla ilgili Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği'nden (OPEC) ise temkinli bir açıklama geldi.

OPEC Genel Sekreteri Haitham El Gays, yeterli düzeyde yatırım yapılmadığı takdirde petrol endüstrisinin tehlikede olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan: İhracatımız sürecek

Fosil yakıtların tamamen terk edilmesi yönünde bağlayıcı bir karar alınmaması için büyük çaba gösteren dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Suudi Arabistan açısından da bildirgenin son hali tatmin edici. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman COP28'de alınan kararın ülkesinin petrol ihracatını etkilemeyeceğini belirtti.

Petrol, gaz ve kömür kullanımının "aşamalı olarak kaldırılması" yönünde güçlü bir dil kullanılması için lobi faaliyeti yürüten ülkeler, fosil yakıtları terk etmeden de emisyonların azaltılabileceğini savunan Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC'in sert muhalefetiyle karşılaşmıştı.

Reuters haber ajansına konuşan diplomatik kaynaklar, konferansa ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), metinde fosil yakıtlardan bahsedilmemesi konusunda Suudi Arabistan'ın baskısıyla karşılaştığını öne sürmüştü.

dpa,Reuters,AFP / ET,GY

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