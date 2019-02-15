Almanya cari fazlada dünya birincisi

Münih'teki ekonomik araştırma enstitüsü ifo'nun verilerine göre, Almanya 2018 yılında da ihracat gücü sayesinde dünyanın cari işlemler bilançosu en çok fazla veren ülkesi oldu. 294 milyar doları bulan fazlasıyla Almanya Japonya ve Rusya'nın cari dengesi toplamını da geride bıraktı. Fazla veren cari işlemler bilançosu sıralamasında Japonya 173 milyar dolarla ikinci, Rusya ise 116 milyar dolarla üçüncü oldu.

İfo araştırma uzmanı Christian Grimme Almanya'nın aralıksız üç yıldır cari işlemler fazlası rekorunu koruduğunu söyledi. Almanya öncelikle ticaret bilançosunda elde ettiği astronomik fazla nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump tarafından eleştiriliyor. İkili ticarette ülkesinin zararlı çıktığını savunan Trump bu nedenle Almanya'dan ithal edilen otomobillere cezalı gümrük vergisi getirmeyi planlıyor.

Cari fazlası Almanya'nın dışardan aldığı mal ve hizmetlerden çok daha fazlasını ihraç etmesi anlamına geliyor. Ekonomist Grimme "Almanya'nın dış ülkelerden alacaklarının yabancı ülkelerin Almanya'dan olan alacaklarının çok üzerine çıktığını" söyledi. Cari fazlanın büyük bölümü mal mübadelesinden kaynaklanıyor. 2018 yılında Almanya'nın dış ticaret fazlası 228 milyar euroyu bulmaktaydı.

En fazla ABD açık verdi

Enstitünün hesaplamalarına göre 2018 yılında ABD cari işlemler dengesinde en fazla açık veren ülke oldu. ABD'nin cari açığı geçen yıl 455 milyar dolara ulaştı. Çin menşeli ürünlere uygulanan cezalı gümrük vergisine rağmen açığın bir yılda 5 milyar dolar arttığını belirten Christian Grimme emtia ticaretinde ABD'nin çok daha fazla açık verdiğini, Çin'e yaptığı ihracat azalırken, bu ülkeden yaptığı ithalatın artmaya devam ettiğini söyledi. Buna karşılık ABD hizmet satışlarından ve yurt dışındaki varlıklarından elde ettiği geliri arttırdı.

Almanya'nın cari işlemler fazlası Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 7,4'üne tekabül ediyor. 2015 yılında yüzde 8,9'la rekor düzeye çıkan bu oran üç yıldır azalmakla birlikte Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun belirlediği yüzde 6'lık sınırın üzerinde seyrediyor. Cari fazlanın yüzde 6'yı aşmasını istikrar açısından zararlı bulan Komisyon aşırı fazlanın açık veren ülkelerin artan cari açığıyla finanse edildiğini hatırlatıyor.

Federal hükümet cari fazla oranının bu yıl yüzde 7,3'te kalacağını tahmin ediyor. İfo uzmanı Grimme "yüksek cari fazlanın süreklilik kazanmasının tahsil edilememe ve borçlu ülkelerin faiz yükünü kaldıramama durumunda sorun yaratabileceğine" dikkat çekti.

‘Başını kuma gömmek'

Bu gelişme muhalefet partileri tarafından da eleştiriliyor. Federal Meclis Ekonomi ve Enerji Komisyonu'nun Sol Parti üyesi başkanı Klaus Ernst, "sürekli ve aşırı ihracat fazlasının problem haline geldiğini hükümetin idrak etmesi gerektiğini" söyledi. Bu gelişmeyi olumlu karşılamanın başını kuma gömmek olduğunu belirten Ernst "dengeli dış ticareti öngören istikrar ve büyüme yasasının nasıl uygulanacağına dair hükümetten öneri beklediklerini" dile getirdi. Federal hükümetin ekonomik tahmin raporunda yatırımların ve yurtiçi talebin artmasının duruma göre cari fazlanın azalmasına yol açacağı belirtilmekteydi.

Daha önceki yılların aksine Çin 2018'de cari fazla sıralamasında ilk üç ülke arasına giremedi. Christian Grimme bu durumun dış ticaret fazlasındaki daralmadan kaynaklandığını, ancak gerilemenin ABD ile olan ticari anlaşmazlıktan değil, Çin şirketlerinin makine ve tesis ithalatını arttırmasıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

DW, rtr/AG, BÖ

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