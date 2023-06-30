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PolitikaBosna Hersek

Almanya: Bosna Hersek'in birliği tehlikede

23 dakika önce

Berlin, Bosnalı Sırpların Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi'nin hükümlerini tanımama kararını, ülkenin bütünlüğüne yönelik "ciddi bir tehdit" olarak değerlendirdi.

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Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti parlamento binası
Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti parlamento binasıFotoğraf: Dragan Maksimovic/DW

Berlin, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nde (Republika Srpska) parlamentonun Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin son kararının ardından, Bosna Hersek'in bütünlüğünü tehlikede gördüğünü açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Berlin'de yaptığı açıklamada, parlamentoda Salı günü yapılan oylamadan çıkan, bundan böyle Anayasa Mahkemesi'nin hükümlerini tanımama kararının ülkenin birliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini dile getirdi. Burger, Bosna Hersek vatandaşlarının çıkarlarına aykırı olan kararın Dayton Barış Antlaşması'nı da ihlal ettiğini belirtti. Sözcü, "Mahkeme'nin kararları nihai ve bağlayıcıdır. Bu kararlara saygı duyulmalıdır" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Christofer Burger
Christofer BurgerFotoğraf: Janine Schmitz/photothek/'picture alliance

Burger, alınan kararı ayrıca Sırp varlığının "Devletin tamamından kopuşuna yönelik bir diğer ciddi adım" olarak değerlendirdi.

Karmaşık siyasi yapı

Bosna Hersek, Bosnalı Sırpların ikamet ettiği "Republika Srpska" ve daha çok Müslümanlarla Hırvatların yaşadığı Bosna Hersek Federasyonu'ndan oluşuyor. 1995'te imzalanan ve Bosna Savaşı'nı sona erdiren Dayton Barış Antlaşması'nın ardından ülkede karmaşık bir siyasi yapı oluştu.  "Yeni" Bosna Hersek'in anayasasında, 3,5 yıl boyunca birbiriyle savaşan Sırp, Boşnak ve Hırvatlar kurucu halklar olarak belirlendi. Bu yapı, Bosna Hersek'i dünyanın en karmaşık siyasi sistemine sahip ülkelerinden biri haline getirdi.

 

DW,AFP / SÖ,ET

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