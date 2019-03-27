Almanya BM Güvenlik Konseyi’nin dönem başkanlığını devralıyor

Almanya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin bir ay için dönem başkanlığını yürütecek. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'dan dönem başkanlığını devralmak üzere New York'a gitti. Fransa ile Almanya arasında varılan uzlaşmaya göre, iki ülke BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığını birlikte üstlenecek.

BM Güvenlik Konseyi'nin iki yıllığına geçici üyeliğine seçilen Almanya, 2019 yılı başından beri bu görevi yürütüyor. Fransa ise ABD, Rusya, Çin ve İngiltere ile birlikte veto hakkı olan beş daimi üye arasında bulunuyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Dışişleri Bakanı Maas, New York'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Başkanlık ile üstlendğimiz sorumluluğun farkındayız" dedi. Almanya Nisan ayının sonuna kadar sürecek dönem başkanlığı süresince, güncel krizlere göre BM Güvenlik Konseyi'nin gündemini belirleyebilecek, önem verdiği konuları ön plana çıkartabilecek. Alman hükümeti, çatışma yaşanan bölgelerde kadınlara yönelik cinsel şiddet, barışın sağlanmasında kadınların rolü ile silahsızlanma ve silahlanmada denetim konularına ağırlık vermeyi hedefliyor.

Dışişleri Bakanı Maas, ayrıca kriz bölgelerinde insani yardım yapanların durumunu gündeme getirmek istediklerini ifade etti. Maas, "Hastaneler, doktorlar ve yardımda bulunanlar sıklıkla hedef oluyor, gıda maddeleri ve tıbbı malzemelere erişim savaş aracı olarak sivil halka karşı kullanılıyor" şeklinde konuştu. "Askeri çatışmaların sınırı aşan bu eğilimin" durdurulması gerektiğini vurgulayan Maas, "Aksi takdirde yeni bir barbarlık" oluşacağını belirtti.

Almanya son olarak Eylül 2012'de BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığını üstlenmişti. Gelecek yaz, Almanya yine bir ay için dönem başkanlığını üstlenecek. Her sekiz yılda bir BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliği için başvuruda bulunan Almanya'nın bugüne kadar bütün başvuruları kabul edildi.

dpa/JD,HT

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