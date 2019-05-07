 Almanya bir otomobil tutkununu kaybetti | EKONOMİ | DW | 27.08.2019

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EKONOMİ

Almanya bir otomobil tutkununu kaybetti

Alman otomotiv dünyasının en önemli isimlerinden biri olan VW'nin eski yönetim kurulu başkanı Ferdinand Piech hayatını kaybetti. Piech, Ferdinand Porsche'nin torunuydu.

Ferdinand Piech

Ferdinand Piech

Volkswagen'ın uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığını yürüten ve Porsche'nin ortaklarından olan Ferdinand Piech 82 yaşında hayatını kaybetti. Piech'in Pazar gecesi beklenmedik şekilde hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölüm haberi eşi Ursula Piech tarafından duyuruldu. VW markasını on yılarca şekilendiren eski yönetim ve denetleme kurullarının başkanı Piech, ölümüne kadar aktif şekilde çalışmaya devam etti. Eşi Ursula Piech, ölüm haberini verirken "Ferdinand'ın yaşamı tutkusu olan otomobiller ve çalışanlarıyla şekillendi" ifadesini kullandı.

Mühendislik eğitimi alan Ferdinand Piech 17 Nisan 1937'de Viyana'da dünyaya geldi. Ferdinand Porsche'nin torunu olan Ferdinand Piech, dedesi gibi genç yaşlardan itibaren otomotiv sektöründe çalışmaya başladı. Audi'nin de yönetim kurulu başkanlığını yürüten Ferdinand Piech, 1993 ile 2002 yılları arasında VW Yönetim Kurulu başkanlığı yaptı. 2002 yılından sonra da yönetim kurulu başkanlığından ayrılarak VW Denetleme Kurulu Başkanı oldu.

Dört ayrı ilişkisinden 13 çocuğu olan Ferdinand Piech, 2015 yılında hem yönetim kurulu içindeki tartışmalar hem de emisyon skandalları nedeniyle VW Denetleme Kurulu Başkanlığından kendi isteğiyle ayrıldı.

Volkswagen bünyesinde aralarında yedisi Avrupa ülkelerinden olmak üzere 12 otomobil markası bulunuyor.

DW/dpa,GA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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