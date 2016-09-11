Almanya Bin Ladin'in eski korumasını geri getirecek

El Kaide terör örgütünün eski lideri Usame Bin Ladin'in Almanya'dan Tunus’a sınır dışı edilen eski korumasının mahkeme kararıyla tekrar Almanya'ya geri getirilmesi talep edildi. Gelsenkirchen İdare Mahkemesi, Sami A.’nın sınır dışı edilmesinin “ağır bir şekilde hukuka aykırı” olduğuna ve "hukuk devletinin temel ilkelerini ihlal ettiğine” hükmetti. Mahkeme, Sami A.'nın bu nedenle "derhal Almanya'ya geri getirilmesi ve masrafları Yabancılar Dairesi'nin karşılaması” yönünde karar aldı.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Mülteciler Bakanlığı ise Bochum Belediyesi Yabancılar Dairesi ile birlikte mahkeme kararına itiraz edeceklerini duyurdu.

Emniyet makamları tarafından "tehlikeli bir İslamcı” olarak nitelendirilen Sami A. Cuma sabahı polis eşliğinde Düsseldorf'tan ülkesi Tunus'a gönderilmişti. Ancak Gelsenkirchen İdare Mahkemesi, Sami A.'nın işkence görmeyeceği yönünde Tunus'tan diplomatik güvence istendiğini, ancak güvence gelmediği için, sınır dışı edilmesinin söz konusu olamayacağına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'ne ancak Sami A. uçaktayken ulaşmış, mahkeme yetkilileri bunun arkasında, birçok kez bilgi almak için başvurmalarına rağmen sınır dışı uygulamasının ne zaman yapılacağı konusunda hiçbir yetkilinin kendilerine açıklama yapmamasının olduğunu kaydetmişti.

Cuma sabahı Tunus'a varan Sami A.'nın gözaltına alındığı bildiriliyor. Alman Haber Ajansı'na (dpa) konuşan Tunus Adalet Bakanlığı sözcüsü, A.'nın Almanya'da "radikal faaliyetlere” katılıp katılmadığının soruşturulduğunu belirtti.

Tüm iddiaları reddediyor

1997'de üniversite eğitimi için Almanya'ya gelen Sami A. yıllardır eşi ve çocuğuyla Bochum kentinde yaşıyordu. 2000 yılında Afganistan'daki bir El Kaide kampında askeri eğitim gördüğü ve bir süre terör örgütünün kurucusu ve lideri Usame Bin Ladin'in koruması olarak görev yaptığı iddia ediliyor. Daha sonra Almanya'da Selefi vaiz olarak faaliyet gösterdiği söylenen Sami A. tüm iddiaları reddediyor. Federal Başsavcılık'ın Sami A. hakkında cezai soruşturma başlattığı ancak hakkında yeterli kanıt bulunamaması nedeniyle soruşturmayı durdurduğu bildiriliyor.

DW,dpa/AÜ,CÖ

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