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Almanya Basketbol Dünya Şampiyonu

10 Eylül 2023

Almanya 2023 Dünya Erkekler Basketbol Şampiyonu oldu. Finalde Sırbistan'ı 83-77 mağlup eden Almanlar, tarihte ilk kez bu başarıya ulaştı.

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2023 Dünya Basketbol Şampiyonası'nı kazanan Almanya Milli Takımı oyuncuları
Fotoğraf: Michael Conroy/AP/dpa/picture alliance

2023 Dünya Erkekler Basketbol Şampiyonluğunu, finalde Sırbistan'ı mağlup eden Almanya kazandı. Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan karşılaşmayı 83-77 kazanan Almanya, tarihte ilk kez dünya şampiyonu unvanını elde etmiş oldu.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-23 önde bitiren Almanlar, ikinci çeyreği 24-21 geride tamamladı. Böylece ilk yarısı 47-47 berabere sona eren karşılaşmanın üçüncü çeyreği Alman takımı tarafından domine edildi. Son derece baskın bir oyun ortaya koyan Almanya bu çeyreği 22-10 önde tamamladı. Sırbistan'ın son çeyrekteki çabası ve 20-14'lük üstünlüğü Almanları yakalamaya yetmeyince, karşılaşma 83-77 sona erdi.

Almanya'da 34 dakika oyunda kalan Dennis Schröder 28, yine 34 dakika oynayan Franz Wagner ise 19 sayı ile öne çıkan oyuncular oldu. 22 yaşındaki Wagner aynı zamanda karşılaşmanın oyuncusu, Schröder ise turnuvanın en iyi oyuncusu (MVP) seçildi. Sırbistan'da ise Aleksa Avramoviç 21, Bogdan Bogdanoviç ise 17 sayı kaydetti.

Üçüncülük maçını Kanada kazandı

Final karşılaşmasından önce oynanan üçüncülük maçını ise, komşusu Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) normal süresi 111-111 sona eren maçın uzatma bölümünde 127-118 yenen Kanada kazandı. Böylece turnuvanın favorisi olarak gösterilen ABD turnuvadan madalya kazanamadan ayrıldı.

 

DW / ET,BÜ

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