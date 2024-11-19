Almanya: Kabloların kopması sabotaj girişimi

Alman yetkililer, Baltık Denizi'nin derinliklerinde bulunan iki iletişim kablosunun kısa süre içerisinde hasara uğramasının bir sabotaj girişimi olduğundan şüphelendiklerini açıkladı.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, Salı günü yaptığı açıklamada, Finlandiya-Almanya ile İsveç-Litvanya arasında denizin altında bulunan kabloların kasıtlı olarak hasara uğratıldığını söyledi. Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla bir araya gelen Pistorius, "Hiç kimse bu kabloların yanlışlıkla koptuğunu düşünmüyor" diye konuştu.

Pistorius, bu şüphelerine rağmen henüz ellerinde bir kanıt olmadığının altını çizdi. Olayın sorumlusunun kim olduğu henüz bilinmiyor.

Kendisine aynı konuda soru yöneltilen Finlandiya Savunma Bakanı Antti Häkkänen ise, Pistorius'tan daha temkinli davranarak, herhangi bir çıkarımda bulunmak için çok erken olduğunu söyledi. Bunun karşısında Häkkänen, olaydan bir dış aktörün sorumlu olduğu varsayımı üzerinden hareket ettiklerini kaydetti.

Öte yandan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Bu yüksek tehdit durumunu çok ama çok ciddiye alıyoruz" diye konuştu.

Nord Stream ile aynı rota

Finlandiya devletine bağlı şirket Cinia, Pazartesi günü, 2016 yılında açılan hatta bir arıza olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı. Finlandiya'nın başkenti Helsinki ile Almanya'nın Rostock kenti arasındaki, bin 173 kilometre uzunluğundaki C-Lion1 kablosu, Orta Avrupa ile Kuzey Avrupa arasındaki bilgisayar merkezlerini bir araya bağlayan bir veri otobanı olarak işlev görüyor. Söz konusu kablo, yaklaşık iki yıl önce yok edilen Nord Stream doğalgaz boru hatlarıyla kısmen aynı rotayı izliyor.

Öte yandan İsveç'in Gotland adası ile Litvanya arasındaki Arelion iletişim kablosunda da bir hasar tespit edildi. Vilnius Başsavcılığı'nın, konuyla ilgili olarak soruşturma başlattığı bildirildi.

dpa / BÜ, TY