Scholz'dan Ukrayna'da "sahte çözüm" aramama uyarısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna'da gerçek anlamda barış getirmeyecek "sahte çözümler" bulunmaması konusunda uyarıda bulundu. "Barışın olmadığı özgürlük baskı demektir" diyen Scholz, "Adaletin olmadığı barış dikta olarak adlandırılır. Moskova da artık bunu nihayet anlamalı" şeklinde konuştu.

Ukraynalıların "Hayatları ve özgürlükleri, ülkelerinin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü, BM Antlaşması ile hepimizin taahhüt ettiği ilkelerin korunması için savaştığını" belirten Scholz, ancak Rusya'nın saldırı savaşının Ukrayna'nın dışında da büyük acıya yol açtığını ifade etti. Scholz sözlerini "Dünya genelinde vatandaşlar enflasyon, artan borçlanma, gübre kıtlığı, açlık ve yayılan yoksulluk nedeniyle acı çekiyor" şeklinde sürdürdü.

"Bu savaşın dünyanın her yerinde katlanılamaz sonuçları olduğu için, dünyanın barış arayışında olması iyi ve doğrudur" ifadesini kullanan Scholz, "Aynı zamanda üzerinde sadece 'barış' yazan sahte çözümler konusunda da dikkatli olmamız gerekir" dedi. Almanya Başbakanı, Rusya'nın bu savaşın sorumlusu olduğunun altını çizerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de "bir talimat ile" bu savaşı sona erdirebileceğini belirtti.

Scholz'dan BM'de reform çağrısı

Almanya Başbakanı konuşmasında BM'de, özellikle de BM Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması çağrısını yineledi. Birleşmiş Milletler'in "çok kutuplu dünya gerçeğini temsil etmesi" gerektiğini vurgulayan Scholz, durumun ise böyle olmadığını savundu. Scholz, özellikle BM Güvenlik Konseyi'nde bunun açık bir şekilde görüldüğünü de sözlerine ekledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin veto hakkı olan Çin, Fransa, İngiltere, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere beş daimî üye ile birlikte toplam 15 üyesi bulunuyor. BM Güvenlik Konseyi'nde sadece beş daimî üyenin bulunması ve veto hakkına sahip olmaları uzun zamandır eleştirilere neden oluyor. Rusya'nın daimî üyeler arasında bulunması nedeniyle Ukrayna Savaşı sonrasında, BM Güvenlik Konseyi hiçbir karar tasarısı çıkartamadı.

Zelenskiy'den Rusya'ya "soykırım" suçlaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Rusya'yı sert bir dille eleştirdi. Zelenskiy konuşmasında, Ukraynalı çocukların kaçırıldığı iddialarına işaret ederek Rusya'yı soykırımla suçladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de BM Genel Kurulu'nda konuştu Fotoğraf: Brendan McDermid/REUTERS

Zelenskiy, "Bu çocuklar Rusya'ya götürüldü, Ukrayna'dan nefret ediyorlar ve aileleri ile bütün bağlantıları kopartıldı. Bu açık bir şekilde soykırım" şeklinde konuştu.

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi, binlerce Ukraynalı çocuğun Rusya'ya kaçırılması gerekçesiyle Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında yakalama kararı çıkartmıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üyesi olmayan Rusya, söz konusu suçlamaları reddediyor.

Zelenskiy konuşmasında Rusya'yı gıda maddeleri ile enerjiyi ve Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ni "silah" olarak kullanmakla da suçladı. Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmakla kalmadığını, dünyanın diğer ülkeleri için de büyük bir tehlike oluşturduğunu ifade eden Zelenskiy, "Eğer Rusya hainliklerinde ve saldırganlığında başarılı olursa, Genel Kurul salonunda birçok sandalye boş kalabilir" dedi.

Kapı arkasında yapılabilecek "şüpheli işler" konusunda da uyarıda bulunan Zelenskiy, "Şeytana güvenilmemeli" ifadesini kullandı.

AFP,dpa / JD,ET

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