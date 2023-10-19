Almanya Başbakanı Scholz'den antisemitizm uyarısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün Alman Federal Meclisi'nde Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin bir hükümet açıklaması yaptı.

Açıklamasında İsrail'in AB ve ABD'nin terör örgütleri listesindeki Hamas'a yönelik operasyonlarına Almanya'nın tam destek vereceğini vurgulayan Scholz, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına gerekli olan insani yardımları da sürdüreceklerini söyledi. "Bu zor zamanda Almanya'nın yeri kesinlikle İsrail'in yanıdır" diyen Scholz, bu nedenle hem İsrail'e hem de Mısır'a seyahatler gerçekleştirdiğini belirtti.

Lübnan ve İran'daki radikal İslamcı Hizbullah milislerini ve onların temsilcilerini de bölgedeki çatışmalara müdahale etmemgazzeeleri yönünde uyaran Scholz, "Ortadoğu'nun yangın yerine dönüşmemesi için her şeyin yapılması gerektiğini" dile getirdi.

Scholz, önümüzdeki hafta Avrupa Birliği liderler zirvesi düzenleneceğine de işaret etti ve Avrupa Birliği olarak da İsrail'in yanında olacaklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Filistinlilere insani yardım vurgusu

Hamas ve Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler arasında net bir ayırım yaptıklarını vurgulayan Scholz, Hamas'ın Gazze'de kontrolü zorla ele geçirdiğini, insani yardımlar konusunda hem İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hem de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile görüştüğünü söyledi.

Hamas tarafından kaçırılan rehinelerin yakınlarıyla buluşmasının ise kendisini sarstığını sözlerine ekleyen Scholz, rehinelerin koşulsuz bir şekilde bırakılması çağrısında bulundu.

Scholz'den antisemitizm uyarısı

Konuşmasında Almanya'da düzenlenen Filistin yanlısı protestolara da değinen Scholz, antisemitizm ve şiddetin yüceltilmesine Alman makamlarının sert şekilde müdahale edeceğini, Alman makamlarının antisemitik sloganlar atılmasına ve şiddete izin vermeyeceğini kaydetti.

Scholz, "Burada açık bir sınır var ve bunu Almanya'da onlara birlikte göstereceğiz. Almanya'da antisemitizme yer yok ve buna (antisemitzme) karşı durmak için elimizden geleni yapacağız. Bunu hem vatandaşlar olarak hem de siyasi sorumluluk taşıyanlar olarak yapacağız" ifadelerini kullandı.

dpa, Reuters/HS,CÖ

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