Almanya Başbakanı Scholz'dan Kurban Bayramı mesajı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajla Müslümanların bayramını kutladı.

Scholz, Twitter hesabından Almanca, Türkçe ve Arapça paylaştığı mesajda, "Tüm Müslümanlara mübarek ve huzurlu bir Kurban Bayramı diliyorum" dedi.

Alman lider, "Pandemiden bu yana ilk kez Mekke'ye hac görevini yerine getirmenin normal şekilde mümkün olması birçok kişi için özel bir mutlluluk kaynağıdır. Hayırlı Bayramlar!" diye ekledi.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde pandemi sonrası kısıtlamaların uygulanmadığı ilk hac ibadeti bu hafta başında başlamıştı.

DW/CÖ,BK