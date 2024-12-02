Almanya Başbakanı Scholz Ukrayna'da

Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana bu ülkeye ikinci ziyaretini gerçekleştiren Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya Aralık ayı içinde 60 milyon euro değerinde silah ve askeri teçhizat yardımı yapılacağını duyurdu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sürpriz bir şekilde ziyaret ettiği Kiev'de, ülkesinin Ukrayna'ya kısa zaman içinde, kapsamlı bir silah yardımında daha bulunacağını dile getirdi. Pazartesi sabahı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmeden önce başkent Kiev'de açıklamalarda bulunan Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya Aralık ayı içinde 650 milyon euro değerinde silah ve askeri teçhizat göndereceğini belirterek ülkesinin Avrupa'da Ukrayna'ya en fazla destek sağlayan devlet olduğunu ifade etti.

Olaf Scholz, Zelenskiy ile birlikte savaşta yaralanan ve uzuvlarını kaybeden askerlerin tedavi edildiği bir hastaneyi de ziyaret etti. Zelenskiy bu ziyaret esnasında tedavi gören askerlere devlet nişanı taktı. Scholz'un Kiev'deki diğer temasları hakkında güvenlik gerekçesiyle bilgi verilmedi. Başbakan Scholz'un resmi X hesabından yapılan paylaşımda ise "yanınızdayız" mesajı ile Scholz ve Zelenskiy'nin, savaşta ölen Ukraynalı askerler anısına başkent Kiev'de oluşturulan alanı ziyaret anının fotoğrafı yayınladı:

Baerbock'dan Çin'e "Rusya'yı desteklemeyin" uyarısı

Başkent Pekin'de, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin'in Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya askeri destek sağlamaması konusunda mevkidaşı Vang'ı uyardığını dile getirdi.

Pekin'in Rusya'ya silahlı insansız hava araçları (SİHA) gönderdiğine dair haberleri görüşmede gündeme getirdiğini ifade eden Baerbock, "Bunun yepyeni bir boyut olacağının altını çizdik" dedi. "Avrupa ile Asya'nın güvenliği bölünmez bir şekilde birbirine bağlıdır" diyen Annalena Baerbock, Kuzey Koreli askerlerin Rusya saflarında Ukrayna Savaşı'na katıldığına yönelik iddialarla ilgili olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore üzerinden Asya'yı da savaşın içine çektiğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, başkent Pekin'de Çinli mevkidaşı Vang ile bir araya geldi Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

"Almanya huzurunun tehlikeye atılmasını görmezden gelemez"

Baerbock, Çin seyahatinden önce yaptığı bir açıklamada da Çin'in Ukrayna Savaşı'ndaki rolünü eleştirmiş ve bu ülkenin "Rusya'ya yönelik ekonomik yardımlar ve silah tedariği ile Avrupa'nın temel çıkarlarını karşısına aldığını" vurgulamış ve federal hükümetin Çin ile olan ilişkilerinde, Rusya'nın sürdürdüğü "acımasız saldırı savaşının" Almanya'nın huzurunu doğrudan tehlikeye atmasını görmezden gelemeyeceğini dile getirmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşmesinin ardından Çin-Almanya ilişkilerine de değinen Bakan Baerbock, iki ülkenin ortak çıkarları olduğunu ancak bunun sadece tüm tarafların kurallara uygun hareket etmesi halinde savunulabileceğini aktardı.

Başbakan Scholz'un sürpriz Ukrayna ziyaretini de değerlendiren Baerbock, bu gezinin "çok önemli" olduğunu ifade ederek "Almanya'nın ve Avrupa'nın güvenliği açısından Ukrayna'yı desteklemeliyiz. Aynı şekilde tüm dünyada bir barış süreci başlatmalıyız, ben de bugün bunun için Çin'deyim" dedi.

AFP,Reuters / ET,EC

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