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Almanya Başbakanı Scholz İstanbul'da

19 Ekim 2024

Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede düzensiz göçün önlenmesi ve Türkiye'ye silah ihracatının gündeme gelmesi bekleniyor.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: Guido Bergmann/picture alliance

Bir günlük çalışma ziyareti için İstanbul'a giden Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Dolmabahçe'de yer alan Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı yapılıyor.

Düzensiz göçün önlenmesi ve Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracatı, Scholz ve Erdoğan'ın ikili görüşmesinde gündeme gelmesi beklenen başlıklar arasında bulunuyor.

İkili görüşmenin ardından birlikte öğle yemeği yiyecek olan liderler, öğleden sonra ise ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Dün gece İstanbul'a giden Scholz, bugün ortak basın toplantısının ardından Türkiye'den ayrılacak.

DW/JD,CÖ

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